В «Лутоне» рассказали о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ

Защитнику «Лутон Тауна» Тому Локьеру имплантировали кардиовертер‑дефибриллятор после того, как он упал на газон и потерял сознание во время гостевого матча 17‑го тура с «Борнмутом».
«Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер начал период реабилитации после того, как его выписали из больницы в среду. Эта обнадеживающая новость последовала за успешной процедурой, проведенной во вторник, в ходе которой Тому установили имплантируемый кардиовертер‑дефибриллятор, чтобы предотвратить повторение инцидента.
Действия медицинской бригады «Борнмута» и местных парамедиков, профессиональные навыки нашего медицинского персонала дали Тому шанс на выздоровление, и мы благодарны каждому.
Теперь мы можем подтвердить, что обследования, проведенные в больнице на этой неделе, показали, что проблема, с которой Том столкнулся в субботу, отличается от фибрилляции предсердий в мае», – говорится в заявлении клуба.
- 29-летний валлиец перенес остановку сердца по ходу матча. Встречу остановили при счете 1:1, и она не была доиграна.
- Ранее с Локьером случался подобный инцидент в мае. Тогда он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в плей‑офф Чемпионшипа за выход в высший дивизион чемпионата Англии.
- У футболиста была диагностирована фибрилляция предсердий, в июне Локьеру сделали операцию на сердце.