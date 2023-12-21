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    • В «Лутоне» рассказали о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ

    В «Лутоне» рассказали о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ

    Защитнику «Лутон Тауна» Тому Локьеру имплантировали кардиовертер‑дефибриллятор после того, как он упал на газон и потерял сознание во время гостевого матча 17‑го тура с «Борнмутом».

    «Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер начал период реабилитации после того, как его выписали из больницы в среду. Эта обнадеживающая новость последовала за успешной процедурой, проведенной во вторник, в ходе которой Тому установили имплантируемый кардиовертер‑дефибриллятор, чтобы предотвратить повторение инцидента.

    Действия медицинской бригады «Борнмута» и местных парамедиков, профессиональные навыки нашего медицинского персонала дали Тому шанс на выздоровление, и мы благодарны каждому.

    Теперь мы можем подтвердить, что обследования, проведенные в больнице на этой неделе, показали, что проблема, с которой Том столкнулся в субботу, отличается от фибрилляции предсердий в мае», – говорится в заявлении клуба.

    • 29-летний валлиец перенес остановку сердца по ходу матча. Встречу остановили при счете 1:1, и она не была доиграна.
    • Ранее с Локьером случался подобный инцидент в мае. Тогда он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в плей‑офф Чемпионшипа за выход в высший дивизион чемпионата Англии.
    • У футболиста была диагностирована фибрилляция предсердий, в июне Локьеру сделали операцию на сердце.

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    Источник: Официальный сайт «Лутон Тауна»

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