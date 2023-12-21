В «Лутоне» рассказали о состоянии игрока, потерявшего сознание в матче АПЛ

Защитнику «Лутон Тауна» Тому Локьеру имплантировали кардиовертер‑дефибриллятор после того, как он упал на газон и потерял сознание во время гостевого матча 17‑го тура с «Борнмутом».

«Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локьер начал период реабилитации после того, как его выписали из больницы в среду. Эта обнадеживающая новость последовала за успешной процедурой, проведенной во вторник, в ходе которой Тому установили имплантируемый кардиовертер‑дефибриллятор, чтобы предотвратить повторение инцидента.

Действия медицинской бригады «Борнмута» и местных парамедиков, профессиональные навыки нашего медицинского персонала дали Тому шанс на выздоровление, и мы благодарны каждому.

Теперь мы можем подтвердить, что обследования, проведенные в больнице на этой неделе, показали, что проблема, с которой Том столкнулся в субботу, отличается от фибрилляции предсердий в мае», – говорится в заявлении клуба.