Канчельскис высмеял скорое назначение Слуцкого в китайский клуб

Андрей Канчельскис отреагировал на новость, что Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа».
– Не поверите, но Леонид Слуцкий возглавил команду.
– Какую команду он возглавил? Команду КВН?
– «Шанхай Шэньхуа».
– Что я могу сказать… Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него. Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого и им поверили.
Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил.
- «Шанхай Шэньхуа» финишировал на 5-м месте в прошлом розыгрыше китайской Суперлиги.
- Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».
- В Китае ему будут помогать Олег Яровинский и Василий Березуцкий.
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Источник: «РБ Спорт»