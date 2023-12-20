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    • Канчельскис высмеял скорое назначение Слуцкого в китайский клуб

    Канчельскис высмеял скорое назначение Слуцкого в китайский клуб

    Андрей Канчельскис отреагировал на новость, что Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа».

    – Не поверите, но Леонид Слуцкий возглавил команду.

    – Какую команду он возглавил? Команду КВН?

    – «Шанхай Шэньхуа».

    – Что я могу сказать… Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него. Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого и им поверили.

    Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил.

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    Источник: «РБ Спорт»

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