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Канчельскис высмеял скорое назначение Слуцкого в китайский клуб

20 декабря 2023, 00:45
8

Андрей Канчельскис отреагировал на новость, что Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа».

– Не поверите, но Леонид Слуцкий возглавил команду.

– Какую команду он возглавил? Команду КВН?

– «Шанхай Шэньхуа».

– Что я могу сказать… Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него. Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого и им поверили.

Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил.

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Источник: «РБ Спорт»
Азия Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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BoevStas1
1703044810
Жесть смеётся тот кто Юнайтед из Кыргызстана тренировать будет клоун ))))
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DOCTOR PENALTY
1703045118
Поехал за последним китайским предупреждением. )
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biber.ru
1703046789
Шоу продолжается, посмотрим.
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YakSerge
1703048181
Канчельскис ядом брыжжит... завистник
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Garrincha58
1703048488
Мостовой и этот чельскис два сапога пара
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JTherry
1703055088
был бы смысл смеяться над Слуцким с назначением в китайский клуб, если бы сам Канчела попал не в киргизский клуб, а в клуб АПЛ...) без агентов сейчас никуда не попадешь: кому-то надо уметь "сказки сочинять"...
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Polexan
1703062261
Слуцкий "хороший" специалист, и китайцам он вполне соответствует. Пару побед, множество поражений за полгода работы - все можно будет списать на языковой барьер и сложности адаптации. Год он там точно проколупается, окосоглазится, и несколько фраз заискивающих для местного начальства выучит. Ну, потом домой. Всё как обычно...
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zigbert
1703079808
Трудно будет Слуцкому перестроится из шоу-бизнеса в тренеры но на всякий случай китайцам надо будет запастись крепкими лавками.
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