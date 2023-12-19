⚡️ Слуцкий уезжает в Китай: известна его новая команда

Леонид Слуцкий договорился о сотрудничестве с китайским клубом.

В скором времени он займет пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Вместе с ним в Азию отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Они должны принять дела до конца декабря.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».

Он уже тренировал за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».

«Шанхай Шэньхуа» финишировал на 5-м месте в прошлом розыгрыше китайской Суперлиги.

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