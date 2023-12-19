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⚡️ Слуцкий уезжает в Китай: известна его новая команда

19 декабря 2023, 21:06
8

Леонид Слуцкий договорился о сотрудничестве с китайским клубом.

В скором времени он займет пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Вместе с ним в Азию отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Они должны принять дела до конца декабря.

  • Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».
  • Он уже тренировал за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».
  • «Шанхай Шэньхуа» финишировал на 5-м месте в прошлом розыгрыше китайской Суперлиги.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Азия Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Fialet
1703010813
Надеюсь кетайцы быстро поймут, что лоханулись.
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Artemka444
1703012082
Нормуль так то!!!
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ABC--google
1703016079
Зюпа не едет что-ли?
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гууд
1703019157
Прооощай п*зд*бол! Не скучай, смотри футбол!
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Bozigit
1703019685
Удачи!
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k611
1703035963
Удачи. Может в Китае всё сложится. В Англии и Голландии не особо получилось...
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моэм
1703051533
Послушать хейтеров , так получается китайцы идиоты . взяв Слуцкого....т.е тренера с кучей титлов в России . тренера сборной, работавшего в Англии . потом со средним Витессом громил прославленные Аякс и ПСВ . пока в работу не вмешалась русофобия, да и Рубин шёл в лидерах . пока не началась тотальная распродажа лидеров команды прямо среди сезона.....Удачи ЛЕОНИДУ ВИКТОРОВИЧУ , и эти большие буквы Слуцкий заслуживает полностью .
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nik55
1703052642
китайцы приглашают клоуна ? тогда и дрочера нужно звать
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