⚡️ Слуцкий уезжает в Китай: известна его новая команда

Леонид Слуцкий договорился о сотрудничестве с китайским клубом.
В скором времени он займет пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
Вместе с ним в Азию отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Они должны принять дела до конца декабря.
- Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».
- Он уже тренировал за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».
- «Шанхай Шэньхуа» финишировал на 5-м месте в прошлом розыгрыше китайской Суперлиги.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова