На Чалова появился новый претендент из Франции

Нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен не только «Трабзонспору».

«Марсель» также рассматривает кандидатуру российского футболиста.

Клуб Лиги 1 в случае ухода Витиньи или Исмаила Сарра хочет подписать либо Чалова, либо Артура Кабрала из «Бенфики».

В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

Его контракт с ЦСКА истекает через год.

Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.

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