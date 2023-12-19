На Чалова появился новый претендент из Франции

Нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен не только «Трабзонспору».
«Марсель» также рассматривает кандидатуру российского футболиста.
Клуб Лиги 1 в случае ухода Витиньи или Исмаила Сарра хочет подписать либо Чалова, либо Артура Кабрала из «Бенфики».
- В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Его контракт с ЦСКА истекает через год.
- Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.
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Источник: La Tribune Olympienne