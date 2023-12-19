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    На Чалова появился новый претендент из Франции

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен не только «Трабзонспору».

    «Марсель» также рассматривает кандидатуру российского футболиста.

    Клуб Лиги 1 в случае ухода Витиньи или Исмаила Сарра хочет подписать либо Чалова, либо Артура Кабрала из «Бенфики».

    • В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает через год.
    • Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.

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    Источник: La Tribune Olympienne

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +546

      WILDLING_HRUNDEL 33 минуты назад

      Солнечный Марсель)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1002

      TIMOTHY 34 минуты назад

      В Марсель можно!)

      2
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