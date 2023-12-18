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    • В «Баварии» решили, продлевать ли контракт с 34-летним Мюллером

    В «Баварии» решили, продлевать ли контракт с 34-летним Мюллером

    Стало известно, продолжит ли Томас Мюллер выступать за «Баварию» в следующем сезоне.

    34-летний футболист и мюнхенский клуб договорились о новом контракте.

    Соглашение между сторонами будет рассчитано до июня 2025 года.

    • Нападающий в этом сезоне забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 18 матчах.
    • Мюллер – воспитанник «Баварии», он провел всю карьеру в одном клубе.
    • Томас – чемпион мира-2014, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 12-кратный чемпион Германии.

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    Источник: твиттер журналиста Bild Кристиана Фалька

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Globa-Vladimir-google 1 минуту назад

      До июня 2025го.. Значит в 2025г, возможно Мюллер завершит карьеру. Сомневаюсь что он променяет Баварию

      0
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      Рейтинг: +2832

      BlackMurder 18 минут назад

      Глупо кидать его

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