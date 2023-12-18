В «Баварии» решили, продлевать ли контракт с 34-летним Мюллером

Стало известно, продолжит ли Томас Мюллер выступать за «Баварию» в следующем сезоне.
34-летний футболист и мюнхенский клуб договорились о новом контракте.
Соглашение между сторонами будет рассчитано до июня 2025 года.
- Нападающий в этом сезоне забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 18 матчах.
- Мюллер – воспитанник «Баварии», он провел всю карьеру в одном клубе.
- Томас – чемпион мира-2014, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 12-кратный чемпион Германии.
Источник: твиттер журналиста Bild Кристиана Фалька