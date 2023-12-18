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  • В «Баварии» решили, продлевать ли контракт с 34-летним Мюллером

В «Баварии» решили, продлевать ли контракт с 34-летним Мюллером

18 декабря 2023, 19:20
3

Стало известно, продолжит ли Томас Мюллер выступать за «Баварию» в следующем сезоне.

34-летний футболист и мюнхенский клуб договорились о новом контракте.

Соглашение между сторонами будет рассчитано до июня 2025 года.

  • Нападающий в этом сезоне забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 18 матчах.
  • Мюллер – воспитанник «Баварии», он провел всю карьеру в одном клубе.
  • Томас – чемпион мира-2014, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, 12-кратный чемпион Германии.

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Источник: твиттер журналиста Bild Кристиана Фалька
Германия. Бундеслига Бавария Мюллер Томас
Комментарии (3)
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BlackMurder
1702921985
Глупо кидать его
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Globa-Vladimir-google
1702922957
До июня 2025го.. Значит в 2025г, возможно Мюллер завершит карьеру. Сомневаюсь что он променяет Баварию
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ZeBolotny
1702933278
А ведь мог бы закончить карьеру в "Краснодаре" и стать чемпионом России!
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