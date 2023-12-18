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    • В «Сочи» рассказали о настрое нового тренера, работавшего в сборной Испании

    В «Сочи» рассказали о настрое нового тренера, работавшего в сборной Испании

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что новый главный тренер Роберт Морено рассчитывает на долгую карьеру в РПЛ.

    • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
    • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
    • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

    «Морено настроен работать долго. Самая важная задача сейчас – сохранение места в РПЛ. Он сильно мотивирован. Работа и сейчас ведется большая.

    Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история.

    Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован.

    Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно», – сказал Рубашко.

    • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7651

      sochi-2013 38 минут назад

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +936

      TIMOTHY 1 час назад

      Посмотрим и мы

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