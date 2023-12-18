В «Сочи» рассказали о настрое нового тренера, работавшего в сборной Испании

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что новый главный тренер Роберт Морено рассчитывает на долгую карьеру в РПЛ.

Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.

46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.

Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

«Морено настроен работать долго. Самая важная задача сейчас – сохранение места в РПЛ. Он сильно мотивирован. Работа и сейчас ведется большая.

Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история.

Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован.

Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно», – сказал Рубашко.