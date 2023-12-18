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    Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, почему у некоторых российских футболистов не получается добиться успеха за пределами национального чемпионата.

    «Почему у российских футболистов не получается добиться успеха в Европе? Вопрос не в мотивации. Я думаю, что и у того же Артема Дзюбы, и у того же Федора Смолова мотивации предостаточно для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее. Здесь все на поверхности. Значит, в том клубе или той команде, на сегодняшний день и при тех условиях, ты не можешь добиться того, чтобы стать игрокам основного состава», – сказал Семак.

    • Дзюба выступал в турецком «Адана Демирспор» во второй половине 2022 года, но сыграл за команду всего 5 матчей и забил 1 гол.
    • Смолов играл в первой половине 2020 года в «Сельте» (14 матчей, 2 гола), а также провел сезон-2010/11 в «Фейеноорде» (14 игр, 1 гол).

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    Источник: YouTube-канал Let's Talk MGIMO

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