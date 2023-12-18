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Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ

18 декабря 2023, 12:46
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, почему у некоторых российских футболистов не получается добиться успеха за пределами национального чемпионата.

«Почему у российских футболистов не получается добиться успеха в Европе? Вопрос не в мотивации. Я думаю, что и у того же Артема Дзюбы, и у того же Федора Смолова мотивации предостаточно для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее. Здесь все на поверхности. Значит, в том клубе или той команде, на сегодняшний день и при тех условиях, ты не можешь добиться того, чтобы стать игрокам основного состава», – сказал Семак.

  • Дзюба выступал в турецком «Адана Демирспор» во второй половине 2022 года, но сыграл за команду всего 5 матчей и забил 1 гол.
  • Смолов играл в первой половине 2020 года в «Сельте» (14 матчей, 2 гола), а также провел сезон-2010/11 в «Фейеноорде» (14 игр, 1 гол).

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Источник: YouTube-канал Let's Talk MGIMO
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Адана Демирспор Сельта Фейеноорд Дзюба Артем Смолов Федор Семак Сергей
Комментарии (2)
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Вомбат
1702901035
"То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее." То есть игроки в Адана Демирспор сильнее игроков Локо, где Д. один из лидеров. Ну-ну!
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Romeo 123
1702912619
Дзюба заиграл только в зените и только в паре с азмуном
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