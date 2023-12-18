Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, почему у некоторых российских футболистов не получается добиться успеха за пределами национального чемпионата.

«Почему у российских футболистов не получается добиться успеха в Европе? Вопрос не в мотивации. Я думаю, что и у того же Артема Дзюбы, и у того же Федора Смолова мотивации предостаточно для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее. Здесь все на поверхности. Значит, в том клубе или той команде, на сегодняшний день и при тех условиях, ты не можешь добиться того, чтобы стать игрокам основного состава», – сказал Семак.