Ташуев призвал реформировать российский футбол

Главному тренеру «Факела» Сергею Ташуеву не нравится система «осень-весна».

– Я сразу был противником перехода на «осень-весна». Говорил, что это неправильно. Точнее, выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе.

– Например?

– Ну смотрите. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок?

Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия – страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает!

Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров.

Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских. Им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная.