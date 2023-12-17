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    Ташуев призвал реформировать российский футбол

    Главному тренеру «Факела» Сергею Ташуеву не нравится система «осень-весна».

    – Я сразу был противником перехода на «осень-весна». Говорил, что это неправильно. Точнее, выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе.

    – Например?

    – Ну смотрите. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок?

    Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия – страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает!

    Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров.

    Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских. Им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная.

    • Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в 2012 году.
    • Это было при президенте РФС Сергее Фурсенко.
    • Сейчас он находится под санкциями Запада.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20949

      NewLife 1 час назад

      Все правильно сказал!

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