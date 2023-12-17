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    • «Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    «Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вильярреала», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Алаба, Васкес, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Себальос, Родриго, Диас.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Вильярреал»: Йоргенсен, Альбиоль, Куэнка, Педраса, Альтимира, Капу, Парехо, Родригес, Акомах, Морено, Серлот.

    Главный тренер: Марселино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал»

    Реал Мадрид-Вильярреал 17 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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