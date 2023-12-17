Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вильярреала», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал»: Лунин, Алаба, Васкес, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Себальос, Родриго, Диас.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Вильярреал»: Йоргенсен, Альбиоль, Куэнка, Педраса, Альтимира, Капу, Парехо, Родригес, Акомах, Морено, Серлот.
Главный тренер: Марселино
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале ОККО.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»