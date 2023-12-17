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    • «Реал Сосьедад» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    «Реал Сосьедад» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» и «Бетис», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия, Тирни, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мерино, Оярсабаль, Захарян, Кубо, Умар.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    ___________________________________________________________________________________

    «Бетис»: Силва, Песселья, Винисиус, Руибаль, Риад, Эззалзули, Перес, Рока, Иско, Альтимира, Жозе

    Главный тренер: Мануэль Пеллегрини

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Бетис»

    Источник: Бомбардир

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