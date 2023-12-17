Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» и «Бетис», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 18:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия, Тирни, Траоре, Ле Норман, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Оярсабаль, Силва.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
«Бетис»: Силва, Песселья, Винисиус, Руибаль, Риад, Рока, Иско, Альтмира, Эззалзули, Перес, Жозе.
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Бетис»
- Матч покажет «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир