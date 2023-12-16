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Семшов раскритиковал «Сочи» за выбор нового тренера

16 декабря 2023, 11:50
1

Игорь Семшов недоволен назначением Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

  • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
  • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
  • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

«Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В »Монако» проработал полгода, а потом убрали из‑за неудовлетворительных результатов.

А у нас что, своих нет? Были Бердыев и Хохлов. Считаю, что у нас есть достойные специалисты, которые тоже могут возглавить клуб.

Я не говорю, что он хороший или плохой тренер. Я просто за наш тренерский цех. У нас много тренеров без работы, а мы привозим испанца, который не нужен в Испании», – сказал Семшов.

  • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
  • Отставание от зоны стыков – 4 балла.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Морено Роберт Семшов Игорь
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sochi-2013
1702720178
Сам то нарасхват.
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