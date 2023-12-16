Семшов раскритиковал «Сочи» за выбор нового тренера

Игорь Семшов недоволен назначением Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.

46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.

Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

«Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В »Монако» проработал полгода, а потом убрали из‑за неудовлетворительных результатов.

А у нас что, своих нет? Были Бердыев и Хохлов. Считаю, что у нас есть достойные специалисты, которые тоже могут возглавить клуб.

Я не говорю, что он хороший или плохой тренер. Я просто за наш тренерский цех. У нас много тренеров без работы, а мы привозим испанца, который не нужен в Испании», – сказал Семшов.