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    Семшов раскритиковал «Сочи» за выбор нового тренера

    Игорь Семшов недоволен назначением Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

    • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
    • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
    • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

    «Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В »Монако» проработал полгода, а потом убрали из‑за неудовлетворительных результатов.

    А у нас что, своих нет? Были Бердыев и Хохлов. Считаю, что у нас есть достойные специалисты, которые тоже могут возглавить клуб.

    Я не говорю, что он хороший или плохой тренер. Я просто за наш тренерский цех. У нас много тренеров без работы, а мы привозим испанца, который не нужен в Испании», – сказал Семшов.

    • «Сочи» – последняя команда РПЛ с 11 очками после 18 туров.
    • Отставание от зоны стыков – 4 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7645

      sochi-2013 25 минут назад

      Сам то нарасхват.

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