Внук Яшина ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел его деда

Василий Фролов, внук советского вратаря Льва Яшина, прокомментировал высказывание Евгения Гинера про достижения Игоря Акинфеева.

По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Уверен, что Гинер говорил о российском футболе. По моему мнению, Игорь Акинфеев – легендарный вратарь для нашей страны. Особенно для последних 30 лет.

Но, на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный нельзя. Дедушка – максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире.

Но если брать футбольную статистику – российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», – сказал Фролов.

37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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