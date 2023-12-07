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  • Внук Яшина ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел его деда

Внук Яшина ответил Гинеру, сказавшему, что Акинфеев превзошел его деда

7 декабря 2023, 21:34
16

Василий Фролов, внук советского вратаря Льва Яшина, прокомментировал высказывание Евгения Гинера про достижения Игоря Акинфеева.

По мнению президента ЦСКА, Акинфеев уже превзошел Яшина, выигрывавшего «Золотой мяч» в 1963 году.

«Уверен, что Гинер говорил о российском футболе. По моему мнению, Игорь Акинфеев – легендарный вратарь для нашей страны. Особенно для последних 30 лет.

Но, на мой взгляд, сравнивать футбол тех лет и наш современный нельзя. Дедушка – максимальная величина среди наших спортсменов для мирового футбола. Это доказывает хотя бы то, что его знают во всем мире.

Но если брать футбольную статистику – российскую и советскую, то, конечно, Игорю Акинфееву нет равных», – сказал Фролов.

  • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
  • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
  • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Гинер Евгений
Комментарии (16)
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ЗаЖиМ
1701979485
Внук лучше бы вообще бредни еврея не читал...
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saf05
1701980385
Журналюг в трещену
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mihail200606
1702017296
Яшин это яшин, никого равного ему нет
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Plyash
1702019501
А внучок Яшина поумней Гинера будет,однако...
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Garrincha58
1702021967
кто такой Конифей? его в мире знают только у нас, а Яшин мировая легенда он у нас один, а кто его сравнивает тот ту...й и ничего не понимает в футболе
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zigbert
1702038492
Гинер явно поторопился выдав желаемое за действительное.
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Garona
1702040874
Автор, что значит пропущенный гол ?? Правильно будет пропущенный мяч, шайба, нитка через иголку, пропущенный звонок и т.д. ГОЛ - это как факт что пропустили мяч, если это касается футбола.
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bulls27
1702050708
Самый сильный вратарь это Дасаев , видел я ,как Яшин играл . Косячник знатный . А Акинфеев играл в наиболее слабом чемпионате . Ринат намного сильнее и того и другого . Просто летал в своё время .
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Exnaton
1702056235
Я несогласен...
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Aleksander-Kulesh-google
1702056854
Гинер, наверняка не в курсе о прощальном матче Льва Яшина в 1971 году и какие легендарные футболисты мирового футбола играли за сборную мира.
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