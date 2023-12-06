Газзаев объяснил, почему не стоит возвращаться к системе «весна–осень»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение относительно необходимости изменений сроков проведения чемпионатов России.

«Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна-осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились!

Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...

Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь.

Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна-осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен.

Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», – сказал Газзаев.

Российские лиги перешли на систему «осень – весна» в переходном сезоне-2011/12.

Матч 17-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Ростовом» состоялся в условиях сильного снегопада.

Главный тренер гостей Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи.

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