Газзаев объяснил, почему не стоит возвращаться к системе «весна–осень»

Собачий первый раз умные рассуждения выдал, так василии с тремя извилинами в сосуде, которые они называют головой и проблемами выстраивания логических цепочек заверещали. По факту все правильно сказал. Дэбилам не понять.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение относительно необходимости изменений сроков проведения чемпионатов России.
«Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна-осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.
Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились!
Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.
В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...
Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь.
Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна-осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен.
Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», – сказал Газзаев.
- Российские лиги перешли на систему «осень – весна» в переходном сезоне-2011/12.
- Матч 17-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Ростовом» состоялся в условиях сильного снегопада.
- Главный тренер гостей Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи.