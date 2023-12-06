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    • Газзаев объяснил, почему не стоит возвращаться к системе «весна–осень»

    Газзаев объяснил, почему не стоит возвращаться к системе «весна–осень»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение относительно необходимости изменений сроков проведения чемпионатов России.

    «Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна-осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

    Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились!

    Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

    В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...

    Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь.

    Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна-осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен.

    Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», – сказал Газзаев.

    • Российские лиги перешли на систему «осень – весна» в переходном сезоне-2011/12.
    • Матч 17-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Ростовом» состоялся в условиях сильного снегопада.
    • Главный тренер гостей Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +1197

      FCSpartakM 22 минуты назад

      Собачий первый раз умные рассуждения выдал, так василии с тремя извилинами в сосуде, которые они называют головой и проблемами выстраивания логических цепочек заверещали. По факту все правильно сказал. Дэбилам не понять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Валерий М. 1 час назад

      Начинали в марте на тяжёлых полях.... Валерий Георгиевич, я хоть и болельщик ЦСКА, но такой откровенный бред слушать не в силах. А сейчас мы, что в апреле-мае начинаем??? Может вообще в конце февраля???!!!!Это же надо такую ахинею нести?! Ни стыда, ни совести. Ну, пролепетал бы что-нибудь из разряда доусовершенствования стадионов крышами, как в Питере. Мол постараемся в Думе похлопотать насчёт денег на это. Но говорить о полях в марте - просто позор и неуважение к аудитории, которой ты этот бред несёшь.

      2
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      Рейтинг: +1197

      FCSpartakM > Валерий М. 24 минуты назад

      А какие поля были в марте? Выражение весенний футбол слышал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      TIMOTHY 3 часа назад

      В прошлом играли 18 команд ! А вы депутаты примите закон и поставьте крыши на стадиках и во всех городах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20871

      NewLife 3 часа назад

      Деменция ? Не пзди лизожоп.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      fakeid 4 часа назад

      полностью согласен. нельзя возвращаться на старую систему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3235

      Suvorov71 4 часа назад

      Ну да, летом надо спать а зимой играть в футбол, не чуди абрек, вот побывал в думе и совсем не работает голова, вы в думе думать уже не можете. только на кнопки нажимаете

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      FCSpartakM > Suvorov71 24 минуты назад

      Когда чемпионат начался?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1081

      г.Онега 4 часа назад

      Хмм а вторая часть сезона не в марте начинается ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20884

      ilichkadr > г.Онега 4 часа назад

      В конце февраля. Ну это же не в марте?
      "мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем:
      Погода в Москве – 9 декабря прогнозируется до минус 15, Воронеже до минус 8, Калиниграде - 3, снег.
      Нормально Валера, отлично Константин!
      P.S. Рассуждения Валеры полный ппц...........

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6732

      Питерский князь 5 часов назад

      Просто срамтак в пердив слить и количество игр станет меньше и нытиков станет меньше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3235

      Suvorov71 > Питерский князь 4 часа назад

      Ты что опять без члена осталась?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6732

      Питерский князь > Suvorov71 3 часа назад

      У тебя во рту оставил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3235

      Suvorov71 > Питерский князь 1 час назад

      Так ты как будто Княгиня- что нет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20884

      ilichkadr 5 часов назад

      " Начинали сезон в марте на тяжелых полях"
      Можно подумать, что заканчиваем сезон на лёгких полях?
      А что можно и в футбол, снежки поиграть, сопли поморозить, на заднице покататься..............

      2
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      Рейтинг: +400

      Strig 5 часов назад

      Джигит, не надо вспоминать о плохом. Весна - осень! И не иначе!

      2
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