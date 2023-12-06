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  • Газзаев объяснил, почему не стоит возвращаться к системе «весна–осень»

Газзаев объяснил, почему не стоит возвращаться к системе «весна–осень»

6 декабря 2023, 12:39
19

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение относительно необходимости изменений сроков проведения чемпионатов России.

«Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна-осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились!

Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...

Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь.

Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна-осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен.

Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все», – сказал Газзаев.

  • Российские лиги перешли на систему «осень – весна» в переходном сезоне-2011/12.
  • Матч 17-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Ростовом» состоялся в условиях сильного снегопада.
  • Главный тренер гостей Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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Strig
1701856174
Джигит, не надо вспоминать о плохом. Весна - осень! И не иначе!
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ilichkadr
1701856462
" Начинали сезон в марте на тяжелых полях" Можно подумать, что заканчиваем сезон на лёгких полях? А что можно и в футбол, снежки поиграть, сопли поморозить, на заднице покататься..............
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NewLife
1701861474
Деменция ? Не пзди лизожоп.
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Валерий М.
1701870081
Начинали в марте на тяжёлых полях.... Валерий Георгиевич, я хоть и болельщик ЦСКА, но такой откровенный бред слушать не в силах. А сейчас мы, что в апреле-мае начинаем??? Может вообще в конце февраля???!!!!Это же надо такую ахинею нести?! Ни стыда, ни совести. Ну, пролепетал бы что-нибудь из разряда доусовершенствования стадионов крышами, как в Питере. Мол постараемся в Думе похлопотать насчёт денег на это. Но говорить о полях в марте - просто позор и неуважение к аудитории, которой ты этот бред несёшь.
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FCSpartakM
1701874302
Собачий первый раз умные рассуждения выдал, так василии с тремя извилинами в сосуде, которые они называют головой и проблемами выстраивания логических цепочек заверещали. По факту все правильно сказал. Дэбилам не понять.
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