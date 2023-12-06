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    • 25 игроков в Англии подали в суд из-за недостаточной защиты от черепно-мозговых травм

    25 игроков в Англии подали в суд из-за недостаточной защиты от черепно-мозговых травм

    25 бывших игроков подали иск к Футбольной ассоциации Англии из-за недостаточной, по их мнению, недостаточно защиты от черепно-мозговых травм. Среди них есть три бывших футболиста АПЛ.

    Первое слушание по делу должно состояться в январе 2024 года. Все игроки, претендующие на компенсацию, страдают от необратимых неврологических нарушений.

    • Истцы пока решили сохранить свою анонимность.
    • Также иски предъявлены Футбольной ассоциации Уэльса и Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), контролирующему изменения в правилах игры.

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    Источник: Daily Mail

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