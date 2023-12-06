25 игроков в Англии подали в суд из-за недостаточной защиты от черепно-мозговых травм

25 бывших игроков подали иск к Футбольной ассоциации Англии из-за недостаточной, по их мнению, недостаточно защиты от черепно-мозговых травм. Среди них есть три бывших футболиста АПЛ.

Первое слушание по делу должно состояться в январе 2024 года. Все игроки, претендующие на компенсацию, страдают от необратимых неврологических нарушений.