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    Смолов сравнил сериалы «Слово пацана» и «Бригада»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился впечатлением от сериала «Слово пацана».

    «Мне очень нравится сериал «Слово пацана». Надеюсь, его не запретят хотя бы до выпуска всех серий первого сезона.

    Сериал очень классный. Правдоподобный. Очень классно снят, классно играют ребята.

    Сериал «Бригада», по-моему, гораздо больше романтизировал бандитизм, чем «Слово пацана». Поэтому, надеюсь, «Слово пацана» досмотрим», – сказал Смолов.

    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Сериал состоит из 8 эпизодов.
    • Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Горько-2», «Самый лучший день»).

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    05.12.2023 22:21
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