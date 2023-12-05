Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент РПЛ прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши

5 декабря 2023, 14:18
5

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался о ситуации, возникшей в матче 17-го тура РПЛ в Грозном между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

– Еще вопрос по матчу «Спартака». Как телезритель, можете ли вы оценить эпизод с Беришей? Не слишком ли это было провокационно?

– Вернусь к своему тезису: все устали, эмоции, плюс понятно, что они на поле, забили гол. Наверное, были лишние действия со стороны Бериши и Абаскаля. Но что случилось, то случилось. Разберут коллеги. Опять же – это часть игры. К сожалению, так бывает, что иногда эмоции зашкаливают и приводят к таким инцидентам. Я надеюсь, что все сделают выводы и мы теперь будем меньше упоминать КДК.

  • После 1-го гола «Ахмата» Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
  • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.
  • Поведение обоих оценит КДК РФС.

Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!

Еще по теме:
Бериша описал Черчесова одним прилагательным 1
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе 1
Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Косово. Суперлига Спартак Ахмат Бериша Бернард Абаскаль Гильермо Алаев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1701779009
Тот случай, когда вроде бы и ответил, но настолько дипломатически, что ничего и не сказал.
Ответить
ivany4
1701781321
После таких высказываний, Алаеву пора подать заявление по собственному! А почему не задают вопросы Ромащенко?! Или он как тренер одобряет действия своих подчиненных? Или он им такие задания на игру выдает?? На месте Ромащенко, надо было тут же посадить это придурка на скамейку. Вот тогда бы виден был тренер, а не прохожий с улицы. Хотя сейчас файер плей не в моде.(((
Ответить
subbotaspartak
1701788192
А если его спросить сколько будет 2х2? А всем известный ответ не нравится...
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
3
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
4
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
8
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+