Президент РПЛ прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши

Александр Алаев, президент РПЛ, высказался о ситуации, возникшей в матче 17-го тура РПЛ в Грозном между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

– Еще вопрос по матчу «Спартака». Как телезритель, можете ли вы оценить эпизод с Беришей? Не слишком ли это было провокационно?

– Вернусь к своему тезису: все устали, эмоции, плюс понятно, что они на поле, забили гол. Наверное, были лишние действия со стороны Бериши и Абаскаля. Но что случилось, то случилось. Разберут коллеги. Опять же – это часть игры. К сожалению, так бывает, что иногда эмоции зашкаливают и приводят к таким инцидентам. Я надеюсь, что все сделают выводы и мы теперь будем меньше упоминать КДК.

После 1-го гола «Ахмата» Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

Поведение обоих оценит КДК РФС.

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