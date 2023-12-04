Хын-Мин Сон – пятый игрок в истории АПЛ с голом, ассистом и автоголом в одном матче

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон повторил необычное достижение в английской Премьер-лиге.
Кореец забил гол и автогол, а также сделал ассист в воскресном матче с «Манчестер Сити» (3:3).
В истории АПЛ это пятый подобный случай:
- Кевин Дэйвис («Болтон») – в матче с «Астон Виллой» (2:4) в декабре 2008 года;
- Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – в матче со «Сток Сити» (4:2) в октябре 2012 года;
- Гарет Бэйл («Тоттенхэм») – в матче с «Ливерпулем» (2:1) в ноябре 2012 года;
- Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла») – в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:1) в ноябре 2022 года;
- Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») – в матче с «Манчестер Сити» (3:3) в декабре 2023 года.