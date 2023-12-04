Хын-Мин Сон – пятый игрок в истории АПЛ с голом, ассистом и автоголом в одном матче

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон повторил необычное достижение в английской Премьер-лиге.

Кореец забил гол и автогол, а также сделал ассист в воскресном матче с «Манчестер Сити» (3:3).

В истории АПЛ это пятый подобный случай: