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    • Хын-Мин Сон – пятый игрок в истории АПЛ с голом, ассистом и автоголом в одном матче

    Хын-Мин Сон – пятый игрок в истории АПЛ с голом, ассистом и автоголом в одном матче

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон повторил необычное достижение в английской Премьер-лиге.

    Кореец забил гол и автогол, а также сделал ассист в воскресном матче с «Манчестер Сити» (3:3).

    В истории АПЛ это пятый подобный случай:

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    Источник: Transfermarkt

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    04.12.2023 18:44
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