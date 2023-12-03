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    Обляков ответил Карпину на слова про «убийство футбола»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на реплику главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ (2:0).

    • Матч в снегопад Карпин назвал убийство футбола.
    • Он назвал дебилами тех, кто принял решение о проведении матча.
    • У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.

    «Согласен ли с Карпиным, что это было убийством футбола? Это его мнение. Мне сказали играть – я буду играть и получать удовольствие. Выходил с мыслью, что в детстве когда-то играл на снегу и здесь попробую», – сказал Обляков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.12.2023 17:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13

      Опрессовщик 3 часа назад

      А мне понравилось смотреть "снежный футбол".

      0
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      Рейтинг: +69461

      portero 12 часов назад

      Все против, но всем приказал грозный, чиновник.... кто эта группа гавнюков приказчиков, они сошлются на календарь и регламент???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7579

      sochi-2013 13 часов назад

      Русским вообще опасно забивать Ростову, можно мимо карпинской сборной
      пролететь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4826

      Snek > sochi-2013 11 часов назад

      Чалов регулярно огорчает Ростов и в сборной играет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      Fialet 13 часов назад

      Это Обиляков говорит потому, что выиграли. Если бы просрали запел бы по другому.

      1
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      Рейтинг: +36959

      VVM1964 15 часов назад

      Ну на счет удовольствия - большие сомнения, разве что ваше амплуа "мазохист" ! )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2807

      Красногвардейчик 16 часов назад

      Немытый колхозник Карпин, ещё месяц ныть будет)))

      0
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      Рейтинг: +36959

      VVM1964 > Красногвардейчик 15 часов назад

      Всё правильно ВАЛЕРА сказал и по делу !!!

      6
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      Рейтинг: +2472

      shurik45 > VVM1964 1 час назад

      Почему тогда в Калининграде матч не перенесли? Да и еще играли белым мячом и Спартак в белой форме ! Это получается не убийство футбола? Что то ***** стандартами попахивает)))

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      Рейтинг: +1238

      Цугундeр 16 часов назад

      Валера "добро"не забывает..) Теперь в основе только через собственный трупик.

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