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Обляков ответил Карпину на слова про «убийство футбола»

3 декабря 2023, 17:30
15

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на реплику главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ (2:0).

  • Матч в снегопад Карпин назвал убийство футбола.
  • Он назвал дебилами тех, кто принял решение о проведении матча.
  • У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.

«Согласен ли с Карпиным, что это было убийством футбола? Это его мнение. Мне сказали играть – я буду играть и получать удовольствие. Выходил с мыслью, что в детстве когда-то играл на снегу и здесь попробую», – сказал Обляков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Обляков Иван Карпин Валерий
Комментарии (15)
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Цугундeр
1701614776
Валера "добро"не забывает..) Теперь в основе только через собственный трупик.
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Красногвардейчик
1701615637
Немытый колхозник Карпин, ещё месяц ныть будет)))
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VVM1964
1701617669
Ну на счет удовольствия - большие сомнения, разве что ваше амплуа "мазохист" ! )
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Fialet
1701625163
Это Обиляков говорит потому, что выиграли. Если бы просрали запел бы по другому.
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sochi-2013
1701625877
Русским вообще опасно забивать Ростову, можно мимо карпинской сборной пролететь.
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portero
1701630819
Все против, но всем приказал грозный, чиновник.... кто эта группа гавнюков приказчиков, они сошлются на календарь и регламент???
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Опрессовщик
1701660724
А мне понравилось смотреть "снежный футбол".
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Sergey-Shipilov-yandex
1701675316
Поле одинаково для всех, да Россия - северная страна, бывает снег выпадает. И еврокубки было дело играли: красный мяч и красная разметка поля.
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Strig
1701687709
мазохист!
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Exnaton
1701785389
Я несогласен...
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