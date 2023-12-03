Обляков ответил Карпину на слова про «убийство футбола»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на реплику главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ (2:0).
- Матч в снегопад Карпин назвал убийство футбола.
- Он назвал дебилами тех, кто принял решение о проведении матча.
- У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.
«Согласен ли с Карпиным, что это было убийством футбола? Это его мнение. Мне сказали играть – я буду играть и получать удовольствие. Выходил с мыслью, что в детстве когда-то играл на снегу и здесь попробую», – сказал Обляков.
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Источник: «Чемпионат»