Обляков ответил Карпину на слова про «убийство футбола»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на реплику главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ (2:0).

Матч в снегопад Карпин назвал убийство футбола.

Он назвал дебилами тех, кто принял решение о проведении матча.

У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.

«Согласен ли с Карпиным, что это было убийством футбола? Это его мнение. Мне сказали играть – я буду играть и получать удовольствие. Выходил с мыслью, что в детстве когда-то играл на снегу и здесь попробую», – сказал Обляков.

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