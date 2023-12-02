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    • Президент «Урала» отреагировал на информацию о якобы взятке судье матча с «Пари НН»

    Президент «Урала» отреагировал на информацию о якобы взятке судье матча с «Пари НН»

    Григорий Иванов, президент «Урала», дал комментарий по скандальной ситуации вокруг матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН».

    • Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.
    • Речь идет о 5 миллионах рублей.
    • Игра в Нижнем Новгороде начнется в 19:30 мск.

    «Это чистая провокация, и до конца непонятно, от кого. Пускай РФС разбирается. Мне жалко судейскую бригаду, жалко Турбина. Как ему сейчас выходить и работать с таким давлением?» – сказал Иванов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2023 18:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1186

      Karpathian 1 час назад

      Кек, все равно наши проиграли...

      0
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      Рейтинг: +3117

      волчарик 18 часов назад

      Согласен с Ивановым,история из сериала-Газпром купил РПЛ.А Турбину действительно не позавидуешь.

      1
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      Рейтинг: +426

      Рыло свина 19 часов назад

      привлеки к ответу Ваню! за базар ответ держать должен.

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