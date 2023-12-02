Президент «Урала» отреагировал на информацию о якобы взятке судье матча с «Пари НН»

Григорий Иванов, президент «Урала», дал комментарий по скандальной ситуации вокруг матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН».

Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.

Речь идет о 5 миллионах рублей.

Игра в Нижнем Новгороде начнется в 19:30 мск.

«Это чистая провокация, и до конца непонятно, от кого. Пускай РФС разбирается. Мне жалко судейскую бригаду, жалко Турбина. Как ему сейчас выходить и работать с таким давлением?» – сказал Иванов.