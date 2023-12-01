Романцев назвал команды, которым он симпатизирует помимо «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев выделил клубы РПЛ, которым он симпатизирует.
«Я запомнил слова моего приятеля, хорошего мужика, царствие ему небесное, Владимира Маслаченко. Это спартаковец, комментатор. Он говорил: «Я честно коллегам отвечаю: никогда не был футбольным «импотентом». Чувство, что я болею за «Спартак», у меня всегда будет присутствовать». Так и у меня.
Конечно, я болею за «Спартак». Кроме того, я очень симпатизирую «Пари НН», «Ростову» – догадайтесь почему. Кроме того, «Ахмату», «Рубину» – ведь там работают парни, которые играли у меня», – сказал Романцев.
- Романцев сотрудничает с «Пари НН».
- Тренер 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
- Романцев не тренирует с 2005 года.
Новый тур в РПЛ: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!
Источник: «Чемпионат»