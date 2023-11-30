Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Ланс» (6:0), «Бавария» не забила «Копенгагену» дома (0:0)

В игре Бавария=Копенгаген самый интересный участник матча - Stephanie Frappart.
Стефани Фраппар — французская футбольная судья.
14 декабря 1983 г., г.Ле-Плесси-Бушар.
Рост: 1,64 м
Прикольно отсудила!
«Арсенал» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Ланс». Англичане забили шесть мячей.
В другой встрече «Бавария» не смогла дома победить «Копенгаген».
Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур
Арсенал (Англия) – Ланс (Франция) – 6:0 (5:0)
Голы: 1:0 – Хаверц, 13; 2:0 – Жезус, 21; 3:0 – Сака, 23; 4:0 – Мартинелли, 27; 5:0 – Эдегор, 45+1; 6:0 – Жоржиньо, 86 (с пенальти).
Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
Бавария (Германия) – Копенгаген (Дания) – 0:0