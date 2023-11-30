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    • Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Ланс» (6:0), «Бавария» не забила «Копенгагену» дома (0:0)

    Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Ланс» (6:0), «Бавария» не забила «Копенгагену» дома (0:0)

    «Арсенал» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов победил дома «Ланс». Англичане забили шесть мячей.

    В другой встрече «Бавария» не смогла дома победить «Копенгаген».

    Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

    Арсенал (Англия) – Ланс (Франция) – 6:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Хаверц, 13; 2:0 – Жезус, 21; 3:0 – Сака, 23; 4:0 – Мартинелли, 27; 5:0 – Эдегор, 45+1; 6:0 – Жоржиньо, 86 (с пенальти).

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

    Бавария (Германия) – Копенгаген (Дания) – 0:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9205

      GoLenaStop 1 час назад

      В игре Бавария=Копенгаген самый интересный участник матча - Stephanie Frappart.
      Стефани Фраппар — французская футбольная судья.
      14 декабря 1983 г., г.Ле-Плесси-Бушар.
      Рост: 1,64 м
      Прикольно отсудила!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2832

      BlackMurder 1 час назад

      Баварии этот матч не нужен был, слили и не более

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