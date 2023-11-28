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    • Погребняк рассказал, что мешает «Спартаку» бороться за трофеи

    Погребняк рассказал, что мешает «Спартаку» бороться за трофеи

    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк порассуждал о проблемах «Спартака».

    – Сейчас один из самых критикуемых тренеров в России – Гильермо Абаскаль. По делу ему достаeтся от болельщиков и экспертов?

    – Если рыжий в команде, то это к удаче. Серьезно, есть такая поговорка! Абаскаля то хотят убрать, то оставляют. Непонятно каким образом там ведется политика.

    Для меня «Спартак» – это загадка. Что там творится? Есть конфликты внутри команды: кто-то не пришел на завтрак, кто-то обиделся... Понятно, что с таким микроклиматом в коллективе бороться за что-то серьезное вряд ли получится.

    «Спартак» во всей красе – это удивить, обсудить... Я думаю, что Абаскаль спокойно продолжит работать, потому что они сыграли с «Локомотивом» со счетом 1:1 в меньшинстве и обыграли потом «Ростов» и «Балтику». Этим самым он забетонировал себе место до лета точно.

    • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 6 баллов.

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    Источник: Metaratings

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