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    • Только один игрок не вернулся в ЦСКА из расположения сборных

    Только один игрок не вернулся в ЦСКА из расположения сборных

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с возвращением футболистов в расположение клуба из национальных сборных.

    «Сегодня уже тренировались Келлвен и Аббос Файзуллаев. Еще со вчерашнего дня все игроки сборной России, основной [Федор Чалов и Иван Обляков] и молодежной [Михаил Рядно, Матвей Лукин, Матвей Кисляк], также приступили к занятиям.

    Виктор Мендес прилетел, несмотря на все логистические трудности, в Москву еще позавчера, что стало возможным из-за красной карточки в первом матче за сборную Чили.

    А Виктор Давила, который вчера принял участие в матче своей национальной сборной, завтра утром будет уже на базе нашего клуба», – сказал Брейдо.

    • ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 25 очками в 15 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.
    • Следующий соперник – «Динамо» (25 ноября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2023 21:55
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