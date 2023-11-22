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    Петржела ответил, кто победил бы в матче Россия – Чехия

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как бы завершился сейчас матч Россия – Чехия.

    «Думаю, что в официальном матче нынешняя сборная Чехии обыграла бы Россию. В целом это сложно предсказать, потому что я давно не видел, как играют россияне. Но у нас более опытная команда, она принимает участие в официальных турнирах, вышла на чемпионат Европы. Так что, думаю, сейчас сборная Чехии сильнее России», – сказал Петржела.

    • Россия громила Чехию на Евро-2012 со счетом 4:1.
    • Россияне отстранены от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • На этой неделе Россия разгромила Кубу в товарищеском матче (8:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.11.2023 23:27
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