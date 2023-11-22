Петржела ответил, кто победил бы в матче Россия – Чехия

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как бы завершился сейчас матч Россия – Чехия.

«Думаю, что в официальном матче нынешняя сборная Чехии обыграла бы Россию. В целом это сложно предсказать, потому что я давно не видел, как играют россияне. Но у нас более опытная команда, она принимает участие в официальных турнирах, вышла на чемпионат Европы. Так что, думаю, сейчас сборная Чехии сильнее России», – сказал Петржела.