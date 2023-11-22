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    Дзагоев рассказал, что мог перейти из ЦСКА в «Зенит»

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог оказаться в «Зените».

    «Локомотив» подкатывал ко мне в 2011 году, когда у меня был конфликт с Леонидом Слуцким? Это был «Зенит». Я тоже с одной стороны понимал, что, скорее всего, меня не захотят оставить в ЦСКА. На тот момент не было той кричалки (речь о произнесенной Дзагоевым кричалке «Раз, два, три – «Зенитушка», соси» – прим. «Бомбардира»). Деньги меня не сильно волновали, я и в ЦСКА хорошо тогда уже зарабатывал.

    На тот момент «Зенит» был очень силeн в плане игры, мне их игра нравилась, и в принципе в сборную, когда мы приезжали, мы больше играли в зенитовский футбол. Учитывая ситуацию, какая она была, в том плане, что тут с Викторычем поругались, я понимал, что, скорее всего, вряд ли меня оставят после всего того, что я сказал», – сказал Дзагоев.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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