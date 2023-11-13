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    • Агент Гурцкая объяснил, почему Галицкий не отпустил Сперцяна в «Аякс»

    Агент Гурцкая объяснил, почему Галицкий не отпустил Сперцяна в «Аякс»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл обстоятельства сорвавшегося перехода Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс».

    – Если бы за Сперцяном пришла серьезная команда, не «Аякс», которому Галицкий просто не поверил...

    – Чем плох «Аякс»?

    – Галицкий, как патриот своего клуба, который вваливает в него огромные деньги, считает, что ему не нужно отдавать футболиста в «Аякс».

    Если бы это был «Милан» или «Интер», поверьте, за те же деньги, что давал «Аякс», Сперцяна бы отдали.

    Я советую ни под каким предлогом Сперцяна не продавать еще полтора года. Только если за ним придет очень большая команда.

    • Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.11.2023 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      Исмо 14 ноября, 11:51

      Даже да уровня Аякса не тянеть ((

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      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 14 ноября, 09:33

      Ну до этого сезона Аякс была сильная команда и не плохо выступала в еврокубках. И от туда многих игроков выкупают топ клубы

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