Агент Гурцкая объяснил, почему Галицкий не отпустил Сперцяна в «Аякс»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл обстоятельства сорвавшегося перехода Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс».

– Если бы за Сперцяном пришла серьезная команда, не «Аякс», которому Галицкий просто не поверил...

– Чем плох «Аякс»?

– Галицкий, как патриот своего клуба, который вваливает в него огромные деньги, считает, что ему не нужно отдавать футболиста в «Аякс».

Если бы это был «Милан» или «Интер», поверьте, за те же деньги, что давал «Аякс», Сперцяна бы отдали.

Я советую ни под каким предлогом Сперцяна не продавать еще полтора года. Только если за ним придет очень большая команда.

Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.

В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?