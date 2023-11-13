Агент Гурцкая объяснил, почему Галицкий не отпустил Сперцяна в «Аякс»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл обстоятельства сорвавшегося перехода Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс».
– Если бы за Сперцяном пришла серьезная команда, не «Аякс», которому Галицкий просто не поверил...
– Чем плох «Аякс»?
– Галицкий, как патриот своего клуба, который вваливает в него огромные деньги, считает, что ему не нужно отдавать футболиста в «Аякс».
Если бы это был «Милан» или «Интер», поверьте, за те же деньги, что давал «Аякс», Сперцяна бы отдали.
Я советую ни под каким предлогом Сперцяна не продавать еще полтора года. Только если за ним придет очень большая команда.
- Сперцяна признали лучшим футболистом РПЛ в октябре.
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Это футбол, брат!»