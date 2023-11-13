Абаскаль назвал сроки возвращения Джикии в общую группу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что защитник команды Георгий Джикия должен вернуться к тренировкам в общей группе на этой неделе.

В матче 15-го тура РПЛ московский клуб победил «Ростов» со счетом 2:1.

– Почему Виктор Мозес вышел на замену не очень внятно?

– Он вышел именно для того, чтобы создавать моменты. Он ошибся. Его задачей было контролировать мяч.

– Мозес ошибся четыре раза. Он не настроился?

– Не согласен, он настроился. Нужно понимать, что ты выпускаешь его на 83‑й минуте, ему не 20 лет, он не может сразу включиться. Но мы верим в него, вспомним прошлую игру – там он сыграл хорошо.

– Что с Романом Зобниным, Наилем Умяровым, Георгием Джикией и Срджаном Бабичем?

– У Бабича поднялась температура утром, ангина. У Умярова небольшое мышечное повреждение, потребуется время – два‑три дня. Джикия близок к возвращению в общую группу, на этой неделе это случится. Роман почувствовал спазм. До получения травмы он был великолепен. Надеемся, он быстро вернется в строй. Его опыт нам необходим.

– Александр Максименко опять не угадал в пенальти. Может, ему реагировать по мячу?

– Я всегда принимаю ваше мнение во внимание. Проанализируем и в этот раз.

Джикия не выходил на поле в матчах чемпионата России с начала сентября.

Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.

«Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

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