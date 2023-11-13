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    Абаскаль назвал сроки возвращения Джикии в общую группу

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что защитник команды Георгий Джикия должен вернуться к тренировкам в общей группе на этой неделе.

    В матче 15-го тура РПЛ московский клуб победил «Ростов» со счетом 2:1.

    – Почему Виктор Мозес вышел на замену не очень внятно?

    – Он вышел именно для того, чтобы создавать моменты. Он ошибся. Его задачей было контролировать мяч.

    – Мозес ошибся четыре раза. Он не настроился?

    – Не согласен, он настроился. Нужно понимать, что ты выпускаешь его на 83‑й минуте, ему не 20 лет, он не может сразу включиться. Но мы верим в него, вспомним прошлую игру – там он сыграл хорошо.

    – Что с Романом Зобниным, Наилем Умяровым, Георгием Джикией и Срджаном Бабичем?

    – У Бабича поднялась температура утром, ангина. У Умярова небольшое мышечное повреждение, потребуется время – два‑три дня. Джикия близок к возвращению в общую группу, на этой неделе это случится. Роман почувствовал спазм. До получения травмы он был великолепен. Надеемся, он быстро вернется в строй. Его опыт нам необходим.

    Александр Максименко опять не угадал в пенальти. Может, ему реагировать по мячу?

    – Я всегда принимаю ваше мнение во внимание. Проанализируем и в этот раз.

    • Джикия не выходил на поле в матчах чемпионата России с начала сентября.
    • Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.
    • «Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 08:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 ноября, 15:37

      Что верно то верно ни Максименко, ни Селихов не умеют брать пенальти. Трудно даже вспомнить когда такое было. И что интересно, вратарь бросается в один угол а мяч летит в другой.

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      Рейтинг: +1664

      k611 > zigbert 13 ноября, 20:07

      Селихов в Лиги Европы взял пенальти в матче с поляками, что позволило Спартаку выиграть и занять первое место в группе.

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      Рейтинг: +103088

      zigbert > k611 14 ноября, 13:34

      Спору нет, очень важный пенальти взял Селихов но на этом и все.
      У Беленова к примеру таких пенальти было много. Не говоря уже о Сафонове или Акинфееве. Получается назначение пенальти в ворота Спартака становится приговором.

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      Рейтинг: +1664

      k611 > zigbert 14 ноября, 19:56

      Есть такая тенденция. Конечно надо не привозить глупые пенальти для начала, но действительно при пенальти вратари не спасают. Нужен ещё игрок умеющий бить штрафные. После ухода Фернандо с этим компонентом прям беда. Помню гол в Москве Ливерпулю со штрафного, прям сказка...

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      Рейтинг: +103088

      zigbert > k611 15 ноября, 14:50

      Давненько в Спартаке не было таких исполнителей как Фернандо.
      А я помню гол в ворота ЦСКА в самую девятку. Да вообще ложил мячи как рукой.

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      Рейтинг: +1974

      mahan 13 ноября, 10:15

      Мозес нулевой, он не хочет играть, с ним давно пора прощаться.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > mahan 13 ноября, 11:36

      Тут не поспоришь

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