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    • Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил матч 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

    «Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счeт крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных десяти минут не было бы», – считает испанец.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 22:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 13 ноября, 10:18

      Опять я разные матчи смотрел с Абаскалем - это я насчет заслужили победу.
      Опять старая песня о главном - начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. Тем не менее, три очка они и в Африке три очка. Болельщиков красно-белых с победой.

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 06:54

      Заслужили победу? Захлопнулся бы физрук от такой позорной игры. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +39

      голлевацнен 12 ноября, 23:59

      Абаскаль уходи, хватит мучать команду.

      1
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 12 ноября, 23:41

      Абаскалю и Спартаку повезло.

      1
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      Рейтинг: +16701

      Anton01011969 12 ноября, 23:28

      Столько загубленных моментов!!! Опять отличился Литвинов!!! Машет руками как утка!!! Максименко - косорукий дурак!!! Сколько можно делать идиотских передач!!! Головой вообще не думает!!!

      2
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      Рейтинг: +3336

      BAIv 12 ноября, 22:38

      Абаскаля на педестал!

      0
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 22:29

      Испанец,смотри статистику ударов

      1
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 22:28

      Какие 10 минут! Вас таскали по всему полю ушастых весь второй тайм,но Ростову не свезло чуть...а вы отбивались позорище

      3
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