Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил матч 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счeт крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных десяти минут не было бы», – считает испанец.