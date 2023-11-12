Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Опять я разные матчи смотрел с Абаскалем - это я насчет заслужили победу.
Опять старая песня о главном - начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. Тем не менее, три очка они и в Африке три очка. Болельщиков красно-белых с победой.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил матч 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).
«Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счeт крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных десяти минут не было бы», – считает испанец.