Карпукас прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»

Зачем средненький и слабенький физически Миранчук Локомотиву? Только потому, что раньше там играл? Это не повод возвращать посредственного игрока.
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас не против возвращения Алексея Миранчука из «Аталанты».
«Возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»? Конечно, я бы хотел играть с таким мастером в одной команде. Очень хотел сыграть с ним и в сборной, но не получилось – он получил травму. Мы жили с ним в одном интернате. Могу сказать, что желаю Алексею всего самого лучшего. Как он посчитает поступить, так для него и будет лучше. Если он вернeтся в «Локомотив», я буду безумно рад. Так же буду рад, если он найдeт и другое лучшее для себя продолжение карьеры.
Я слежу за Миранчуком. Когда играет «Аталанта», то я смотрю, вышел ли Лeша. Если он на поле, то я сразу включаю матч, где бы я ни был», – сказал Карпукас.
- «Локомотив» хочет арендовать своего воспитанника.
- 28-летний Миранчук в этом сезоне провел 3 матча в Серии A и 2 в Лиге Европы.
- В прошлом сезоне россиянин был в аренде в «Торино».