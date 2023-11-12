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    • Карпукас прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»

    Карпукас прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас не против возвращения Алексея Миранчука из «Аталанты».

    «Возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»? Конечно, я бы хотел играть с таким мастером в одной команде. Очень хотел сыграть с ним и в сборной, но не получилось – он получил травму. Мы жили с ним в одном интернате. Могу сказать, что желаю Алексею всего самого лучшего. Как он посчитает поступить, так для него и будет лучше. Если он вернeтся в «Локомотив», я буду безумно рад. Так же буду рад, если он найдeт и другое лучшее для себя продолжение карьеры.

    Я слежу за Миранчуком. Когда играет «Аталанта», то я смотрю, вышел ли Лeша. Если он на поле, то я сразу включаю матч, где бы я ни был», – сказал Карпукас.

    • «Локомотив» хочет арендовать своего воспитанника.
    • 28-летний Миранчук в этом сезоне провел 3 матча в Серии A и 2 в Лиге Европы.
    • В прошлом сезоне россиянин был в аренде в «Торино».

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 09:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 12 ноября, 10:17

      Зачем средненький и слабенький физически Миранчук Локомотиву? Только потому, что раньше там играл? Это не повод возвращать посредственного игрока.

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