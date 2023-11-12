Карпукас прокомментировал возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас не против возвращения Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локо»? Конечно, я бы хотел играть с таким мастером в одной команде. Очень хотел сыграть с ним и в сборной, но не получилось – он получил травму. Мы жили с ним в одном интернате. Могу сказать, что желаю Алексею всего самого лучшего. Как он посчитает поступить, так для него и будет лучше. Если он вернeтся в «Локомотив», я буду безумно рад. Так же буду рад, если он найдeт и другое лучшее для себя продолжение карьеры.

Я слежу за Миранчуком. Когда играет «Аталанта», то я смотрю, вышел ли Лeша. Если он на поле, то я сразу включаю матч, где бы я ни был», – сказал Карпукас.