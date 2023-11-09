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    Экс-форвард сборной России Ари обратился к Карпину

    Бывший нападающий сборной России Ари заявил, что готов вернуться в национальную команду.

    «Если Карпин меня позовет в сборную России, я приеду 100 процентов! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть! Очень скучаю по России.

    Мы вместе сможем обыграть Кубу и другие команды, обещаю, что буду выкладываться на максимум, приложу все усилия.

    Если вы меня позовете, буду очень благодарен – зовите меня!» – сказал Ари и засмеялся.

    • Форвард получил гражданство РФ в 2018 году.
    • В его активе 2 матча за сборную России.
    • Ари выступал в РПЛ с 2010 по 2021 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2023 21:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Сергей-Елизаров-google 2 часа назад

      Что за бред? Что, на гречку не хватает?или сбѳй

      0
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 5 часов назад

      Интересно, кто в здравом уме звонит в Бразилию, чтобы послушать бред ?
      РБ Спорт - днище журналистики.

      0
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 6 часов назад

      по сути реклама была бы неплохая

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 13 часов назад

      Своих хватает! Карпин не возьмёт да и смысла нет

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