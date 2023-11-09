Экс-форвард сборной России Ари обратился к Карпину

Бывший нападающий сборной России Ари заявил, что готов вернуться в национальную команду.
«Если Карпин меня позовет в сборную России, я приеду 100 процентов! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть! Очень скучаю по России.
Мы вместе сможем обыграть Кубу и другие команды, обещаю, что буду выкладываться на максимум, приложу все усилия.
Если вы меня позовете, буду очень благодарен – зовите меня!» – сказал Ари и засмеялся.
- Форвард получил гражданство РФ в 2018 году.
- В его активе 2 матча за сборную России.
- Ари выступал в РПЛ с 2010 по 2021 год.
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Источник: «РБ Спорт»