Экс-форвард сборной России Ари обратился к Карпину

Бывший нападающий сборной России Ари заявил, что готов вернуться в национальную команду.

«Если Карпин меня позовет в сборную России, я приеду 100 процентов! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть! Очень скучаю по России.

Мы вместе сможем обыграть Кубу и другие команды, обещаю, что буду выкладываться на максимум, приложу все усилия.

Если вы меня позовете, буду очень благодарен – зовите меня!» – сказал Ари и засмеялся.

Форвард получил гражданство РФ в 2018 году.

В его активе 2 матча за сборную России.

Ари выступал в РПЛ с 2010 по 2021 год.

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