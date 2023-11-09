Семак прояснил будущее Коваленко в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, покинет ли команду зимой полузащитник Александр Коваленко.

«Уход Коваленко мы на сегодняшний день не допускаем. У нас не такая большая обойма. Нужно адаптироватья в команде, что он уже сделал, на мой взгляд.

Все завит от него. У него хорошие данные. Мы удовлетворены его отношением к работе. В перспективе, надеюсь, он будет одним из ведущих игроков нашей команды», – сказал Семак.