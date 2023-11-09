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    Семак прояснил будущее Коваленко в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, покинет ли команду зимой полузащитник Александр Коваленко.

    «Уход Коваленко мы на сегодняшний день не допускаем. У нас не такая большая обойма. Нужно адаптироватья в команде, что он уже сделал, на мой взгляд.

    Все завит от него. У него хорошие данные. Мы удовлетворены его отношением к работе. В перспективе, надеюсь, он будет одним из ведущих игроков нашей команды», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2023 13:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 17 часов назад

      Да ладно Зенит курс поменяет и будет Россиян в основу выставлять?))

      0
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 18 часов назад

      Может и появится перспектива, но для этого надо несколько лет посидеть на скамейке. в Бразилии еще много пальм, тряси и тряси.

      1
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      Рейтинг: +6579

      Enter2006 22 часа назад

      Семак ничего не решает, это прихвостень Миллера, доказано неоднократно.

      0
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 22 часа назад

      Хватит уже звездеть перспектива у него лавка и кладбище через 2 года, а перспектива пакетов купить очередного бестолкового зулуса с бразильской лавки

      3
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