Семак прояснил будущее Коваленко в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, покинет ли команду зимой полузащитник Александр Коваленко.
«Уход Коваленко мы на сегодняшний день не допускаем. У нас не такая большая обойма. Нужно адаптироватья в команде, что он уже сделал, на мой взгляд.
Все завит от него. У него хорошие данные. Мы удовлетворены его отношением к работе. В перспективе, надеюсь, он будет одним из ведущих игроков нашей команды», – сказал Семак.
- В конце июня Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» за 2 миллиона евро.
- Хавбек поучаствовал в 10 матчах (270 минут) и сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что его могут арендовать «Крылья Советов».
Источник: «Чемпионат»