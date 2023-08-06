Игрок «Зенита» Коваленко оскорбил Тимура Гурцкая: «Что вы слушаете этого клоуна?»

опять же в КрыСах на поле выходить придется, играть, напрягаться, травму рисковать получить, а тут сиди себе на лавочке, смотри футбол, да "бабки" считай. Примеров-то хватает: один 50-ти тысячный чего стоит!!!
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о возможном возвращении в «Крылья Советов».
Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что 19-летний игрок может перейти в самарский клуб на правах аренды.
– Можете на один вопрос ответить?
– На какой?
– Вы правда в Самару опять возвращаетесь?
– Что вы слушаете этого клоуна?