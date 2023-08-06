Игрок «Зенита» Коваленко оскорбил Тимура Гурцкая: «Что вы слушаете этого клоуна?»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о возможном возвращении в «Крылья Советов».

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что 19-летний игрок может перейти в самарский клуб на правах аренды.

– Можете на один вопрос ответить?

– На какой?

– Вы правда в Самару опять возвращаетесь?

– Что вы слушаете этого клоуна?