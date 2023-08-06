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    • Игрок «Зенита» Коваленко оскорбил Тимура Гурцкая: «Что вы слушаете этого клоуна?»

    Игрок «Зенита» Коваленко оскорбил Тимура Гурцкая: «Что вы слушаете этого клоуна?»

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о возможном возвращении в «Крылья Советов».

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что 19-летний игрок может перейти в самарский клуб на правах аренды.

    – Можете на один вопрос ответить?

    – На какой?

    – Вы правда в Самару опять возвращаетесь?

    – Что вы слушаете этого клоуна?

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    Источник: телеграм-канал журналиста Алексея Фомина

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    06.08.2023 22:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 07:52

      опять же в КрыСах на поле выходить придется, играть, напрягаться, травму рисковать получить, а тут сиди себе на лавочке, смотри футбол, да "бабки" считай. Примеров-то хватает: один 50-ти тысячный чего стоит!!!

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 7 августа, 06:15

      Ну пока клоуном сам работает, на поле что-то не видно.

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      Рейтинг: +8128

      Томик 7 августа, 00:18

      А кто такой Коваленко? Это из волейбольного "Зенита"?

      1
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 23:01

      Из Зенита уходят только когда выгоняют.

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