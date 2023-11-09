Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Должен быть Сака. Так как Севилья соперник сильнее чем Брага . + 2:0 счёт оба гола сделаны Сака
УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ. Все четверо – футболисты из группы атаки.
Это Родриго («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Букайо Сака («Арсенал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- У Родриго и Сака по гол+пас в матчах с «Брагой» (3:0) и «Севильей» (2:0) соответственно.
- Холанд и Гризманн сделали по дублю в играх с «Янг Бойз» (3:0) и «Селтиком» (6:0) соответственно.