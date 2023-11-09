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    • Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ. Все четверо – футболисты из группы атаки.

    Это Родриго («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Букайо Сака («Арсенал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

    • У Родриго и Сака по гол+пас в матчах с «Брагой» (3:0) и «Севильей» (2:0) соответственно.
    • Холанд и Гризманн сделали по дублю в играх с «Янг Бойз» (3:0) и «Селтиком» (6:0) соответственно.

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    Источник: сайт УЕФА

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    09.11.2023 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 9 ноября, 08:20

      Должен быть Сака. Так как Севилья соперник сильнее чем Брага . + 2:0 счёт оба гола сделаны Сака

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