Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ. Все четверо – футболисты из группы атаки.

Это Родриго («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Букайо Сака («Арсенал») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).