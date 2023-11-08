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    Аршавин объяснил, почему Бакаев ушел из «Зенита»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что Зелимхан Бакаев не смог перестроиться под игру команды и из-за этого покинул петербургский клуб.

    «Думаю, что просто другого варианта не было. Бакаев понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените». Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужна игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать», – сказал Аршавин.

    • Бакаев арендован эмиратским клубом «Аль-Вахда» до июня.
    • В составе команды из ОАЭ полузащитник сыграл в шести встречах чемпионата и кубка страны, отметился одной передачей, но ни разу не провел полный матч.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    08.11.2023 15:51
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +20551

      ilichkadr 9 ноября, 10:00

      Аршавин прав. В Зените не адаптировался, поскольку Зенит никогда не играл в дыр-дыр (стеночки. забегания). Но и в Спартаке Зелимхан бы не основным игроком, часто выходил на замену. Зелимхан плохо видит поле, передерживает мяч, поэтому приходилось идти в обыгрыш, а отсюда и потери. С техникой у Бакаева тоже не айс. Ему нужен простор и время на обработку мяча, а по сему для защитников соперника предсказуем.

      0
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 9 ноября, 05:57

      Секту до сих пор корёжит от того , что Бакаев сбежал из их радужного свинарника .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 8 ноября, 21:45

      Бакаев умеет обыгрывать? В Зените надо играть быстро? Что за бред ты несёшь Аршавин? Семак не умеет играть быстро в одно касание вся команда играет так что все игроки противодействующей команды всегда успевают возвращаться назад пока скажем Барриос или ц.защитники раза три не перепасуют мяч друг другу или назад вратарю атака питерцев не начинается, интересно кто тебя Аршавин приглашает на Матч ТВ с такими рассуждениями

      1
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      Рейтинг: +20551

      ilichkadr > Garrincha58 9 ноября, 10:02

      Семак-то с какого перепугу?

      0
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      Рейтинг: +4084

      lordmrv 8 ноября, 21:25

      Маленький член сборной России и маленький член правления лазурных, оказывается имеет своё мнение!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > lordmrv 9 ноября, 05:55

      Ты судишь о размере его члена относительно своего рта .

      3
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      ...
      Рейтинг: +4084

      lordmrv > Айболид 18 часов назад

      В отличии от Вас ни как с ним не соприкасался)))

      0
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 20:46

      Бакаев не уровень Зенита. Ему нужен клуб классом ниже, под типа сви ней. Гыгыгы

      6
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 21:41

      Ну если Палка в жопе высказался, кто кому нужен, значит вытащили палку и скоро вставят вновь

      0
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      ...
      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 8 ноября, 21:48

      Это что тут за вошь кашляет? Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 21:52

      ВОШЬ У ПОМОЙНЫХ, ТЫ ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ВЕДЬ ЖИВЕШЬ У ПОМОЙКИ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 8 ноября, 18:00

      НЕУЖЕЛИ И МУДРЕЙШИЕ ОШИБАЮТСЯ?(((

      РАДИМОВ
      «Что касается Бакаева, он парень умный, играл в сборной, все у него впереди, все у него получится.
      С более сильными исполнителями он расцветёт в «Зените».

      МОСТОВОЙ
      «Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»
      Поздравляю «Зенит» — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста»

      КЕЧИНОВ
      «В нашем футболе сейчас вообще мало футболистов, способных обыграть и тем самым обострить игру.
      В «Зените» Бакаев получит свой шанс, поскольку является игроком уровня бразильских легионеров син

      1
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > rac531 8 ноября, 21:43

      И что теперь, просто помойная команда не для игроков Спартака, это помойка- кладбище

      0
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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > rac531 9 ноября, 06:03

      Спартак просто не заметит Краснодар ))))) Это слова "эксперта" , дырки которой вы вылизывается всей сектой .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7111

      Давид59 8 ноября, 17:39

      Да, было видно, что он не вписывается. Так в июне вернётся и опять проблемы начнутся.Помню Ригони сбагривали, сбагривали. Еле сбагрили.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife 8 ноября, 17:06

      Надо быть занудой и веганом, чтобы подстроится под нудную игру в дыр-дыр, в которую играют блекло голубые. Ручной мяч ногами)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > NewLife 8 ноября, 17:36

      Эти зануды вас вздули 7-1..помнишь!)

      6
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      ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife > TIMOTHY 8 ноября, 18:05

      Статистик куев, прежде чем демонстрировать свой комплекс неполноценности помни, что Спартак 67 раз драл чумазых, начиная еще с тех времен, когда они еще не были б.о.мжами, и не пзди о 7:1, так как Спартак драл вас 6:0.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > NewLife 8 ноября, 21:44

      ДА ОН ПРОСТО КЛОН, НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ВОНЮЧКУ

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > NewLife 8 ноября, 22:05

      Как вы любите вспоминать что было в прошлом веке,при царе горохе)) клоуны..ладно ловчев старый пень это вспомнил бы...ты скажи когда в последний раз фарм Зенита спартачек выиграл у нашего чемпиона!) Сиди и сопи в две дырочки поросячьи

      4
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      ...
      Рейтинг: +20527

      NewLife > TIMOTHY 8 ноября, 23:45

      Всего год назад 29.09.22 на Кубок немытые получили 3:0 от Спартака. Это несмотря на то, что РФС и соответственно судьи полностью подчинены Газпрому и продолжают отнимать очки у Спартака, как последний случай, когда лысый козел на ВАРе не засчитал забитый пенальти. Засуньте свое не настоящее чемпионство себе в жопу и не трясите здесь монистой, пока у нас в футболе такой конфликт интересов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > NewLife 9 ноября, 09:31

      Кубок ненужный чемпиону вам специально слили,чтобы вас затем унизил Акрон! А ты глупый со своей сектой так и не понял что вас поимели по плану в тот раз

      1
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      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > NewLife 9 ноября, 09:34

      Да крипу уже даже крылья по 4 отгружают гыыыыы

      3
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      ...
      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > TIMOTHY 9 ноября, 10:24

      Ты куда лезишь полупокер, иди раков жри! Мудак!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > МАН. Ю 9 ноября, 10:35

      Как вчера тебя в Попенганен отодрали гггггыыыы

      2
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      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > wlad wm--google 9 ноября, 11:47

      ОТКУДА ВЫ ЧУДИЛЫ ВЫЛЕЗАЕТЕ, А, НУ ДА, ИЗ ВОНЮЧЕЙ ПИТЕРСКОЙ ПОМОЙКИ

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      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > NewLife 21 час назад

      Ты про гаспромфсёкупил не забывай когда вас ФНЛщики дерут .
      Свистки вас тащат , иначе бы давно в "подвале" таблицы болтались .
      Гос.дума наверно на нужные рычаги нажимает вовремя . Это кстати бывшие "братки" из 90-х , которые свинарник чемпионом делали искусственно .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > Suvorov71 18 часов назад

      Рекорд свиней в ЛЧ 1-17 вечен)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > wlad wm--google 18 часов назад

      РЕКОРД ПИТЕРСКОЙ ПОМОЙКИ ВЕЧНЫЙ ПЕРДИВ, А ПОТОМ И ВТОРАЯ ЛИГА, ВЫ ОТТУДА ТАК И НЕ ВЫШЛИ

      0
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      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > wlad wm--google 12 часов назад

      Ты же ****! А ржошь как конь!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > Suvorov71 1 час назад

      Не забудь принять таблетки, сектант-шизофреник)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 8 ноября, 16:47

      За тульский Арсенал он играл наиболее ярко и какой-то отрезок времени за Спартак

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > k611 8 ноября, 21:48

      Да. у нас он очень здорово играл, просто было приятно смотреть, когда он ушел в Спартак , был уверен что будет там одним из лучших, а вот что вышло, и самое плохое, что он пошел в питерскую помойку, ведь правда помойка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > Suvorov71 9 ноября, 10:37

      Говнотула, ты там как в пердиве, не вылетишь? Гыыыы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > wlad wm--google 9 ноября, 11:38

      Да нет пердила, мы в пердиве в 10 будем, а что делать провинция

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > Suvorov71 18 часов назад

      Сосать ваша судьба)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25307

      DOCTOR PENALTY 8 ноября, 16:04

      Как всё просто. А зачем тогда покупали?.. Ведь видели же чтО это за игрок. (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6710

      fakeid > DOCTOR PENALTY 8 ноября, 17:06

      он бесплатно достался, есличо. да ещё и с паспортом. кто ж откажется.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4084

      lordmrv > fakeid 8 ноября, 21:27

      так сине-бело-голубая ******** его смогла сманить деньгами))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > lordmrv 8 ноября, 21:54

      Ты хотел сказать помойка питерская

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид > lordmrv 9 ноября, 06:02

      Он просто сбежал из вонючего свинарника и их грязных денег .

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      Рейтинг: +4084

      lordmrv > Айболид 18 часов назад

      в бом.жар.нике деньги лучше пахнут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      Айболид > lordmrv 18 часов назад

      По сравнению со свинарником - да .

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