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Аршавин объяснил, почему Бакаев ушел из «Зенита»

8 ноября 2023, 15:51
21

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что Зелимхан Бакаев не смог перестроиться под игру команды и из-за этого покинул петербургский клуб.

«Думаю, что просто другого варианта не было. Бакаев понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените». Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужна игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать», – сказал Аршавин.

  • Бакаев арендован эмиратским клубом «Аль-Вахда» до июня.
  • В составе команды из ОАЭ полузащитник сыграл в шести встречах чемпионата и кубка страны, отметился одной передачей, но ни разу не провел полный матч.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Вахда Бакаев Зелимхан
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1699448662
Как всё просто. А зачем тогда покупали?.. Ведь видели же чтО это за игрок. (
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k611
1699451276
За тульский Арсенал он играл наиболее ярко и какой-то отрезок времени за Спартак
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NewLife
1699452384
Надо быть занудой и веганом, чтобы подстроится под нудную игру в дыр-дыр, в которую играют блекло голубые. Ручной мяч ногами)))
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Давид59
1699454391
Да, было видно, что он не вписывается. Так в июне вернётся и опять проблемы начнутся.Помню Ригони сбагривали, сбагривали. Еле сбагрили.
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lordmrv
1699467945
Маленький член сборной России и маленький член правления лазурных, оказывается имеет своё мнение!
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Garrincha58
1699469119
Бакаев умеет обыгрывать? В Зените надо играть быстро? Что за бред ты несёшь Аршавин? Семак не умеет играть быстро в одно касание вся команда играет так что все игроки противодействующей команды всегда успевают возвращаться назад пока скажем Барриос или ц.защитники раза три не перепасуют мяч друг другу или назад вратарю атака питерцев не начинается, интересно кто тебя Аршавин приглашает на Матч ТВ с такими рассуждениями
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ilichkadr
1699513255
Аршавин прав. В Зените не адаптировался, поскольку Зенит никогда не играл в дыр-дыр (стеночки. забегания). Но и в Спартаке Зелимхан бы не основным игроком, часто выходил на замену. Зелимхан плохо видит поле, передерживает мяч, поэтому приходилось идти в обыгрыш, а отсюда и потери. С техникой у Бакаева тоже не айс. Ему нужен простор и время на обработку мяча, а по сему для защитников соперника предсказуем.
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