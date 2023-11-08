Аршавин объяснил, почему Бакаев ушел из «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что Зелимхан Бакаев не смог перестроиться под игру команды и из-за этого покинул петербургский клуб.

«Думаю, что просто другого варианта не было. Бакаев понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените». Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужна игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать», – сказал Аршавин.

Бакаев арендован эмиратским клубом «Аль-Вахда» до июня.

В составе команды из ОАЭ полузащитник сыграл в шести встречах чемпионата и кубка страны, отметился одной передачей, но ни разу не провел полный матч.

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