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    • Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Зенит»: 14-й тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Зенит»: 14-й тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч 14 тура РПЛ, в котором сыграют «Балтика» и «Зенит». Игра состоится 4 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остоич, Радмановац.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Караваев, Круговой, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

    Главный тренер: Сергей Семак

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3064

      волчарик 4 ноября, 18:45

      Всего четверо в атаку,есть вопросы?

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