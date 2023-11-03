«Оренбург» и «Ростов» сыграют в матче 14-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в понедельник, 6 ноября.
- Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Оренбург» – «Ростов»
- победа «Оренбурга» – 2.20
- ничья – 3.80
- победа «Ростова» – 3.00
Источник: Бомбардир