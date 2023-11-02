КДК РФС оштрафовал Абаскаля и Ташуева

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах для главного тренера «Спартака» Гильмером Абаскаля и наставников «Факела» по итогам матча 13-го тура РПЛ в Воронеже.

«[Главный тренер «Факела» Сергей] Ташуев – выход за пределы технической зоны – 30 тысяч рублей. [Вячеслав] Молчанов, тренер «Факела», за то же самое – 20 тысяч. Абаскаль – выход за пределы техзоны и выход на поле – 20 тысяч рублей. Также «Спартак» наказан за появление на поле постороннего лица – 20 тысяч», – сказал Григорьянц.