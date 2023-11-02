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    КДК РФС оштрафовал Абаскаля и Ташуева

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах для главного тренера «Спартака» Гильмером Абаскаля и наставников «Факела» по итогам матча 13-го тура РПЛ в Воронеже.

    «[Главный тренер «Факела» Сергей] Ташуев – выход за пределы технической зоны – 30 тысяч рублей. [Вячеслав] Молчанов, тренер «Факела», за то же самое – 20 тысяч. Абаскаль – выход за пределы техзоны и выход на поле – 20 тысяч рублей. Также «Спартак» наказан за появление на поле постороннего лица – 20 тысяч», – сказал Григорьянц.

    • «Факел» в субботу обыграл «Спартак» дома со счетом 2:0.
    • Воронежский клуб находится на 12-м месте в РПЛ, а московский – на шестом.

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    Источник: «РИА Новости»

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    02.11.2023 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5405

      Ziklop 2 ноября, 18:21

      300 и 200 евро? обозначили видимость бурной деятельности комитета!

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