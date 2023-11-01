В «Интере» рассказали, как перехватили Лаутаро у «Атлетико» в 2018 году

Директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал, каким образом клуб заполучил в 2018 году Лаутаро Мартинеса.

«Я могу сообщить, что Лаутаро Мартинес уже был новым игроком мадридского «Атлетико» в 2018 году.

Между аргентинским «Расингом» и «Атлетико» не хватало лишь небольшого пункта. И Хавьер Дзанетти, и Диего Милито помогли нам. Я решил слетать в Аргентину, и мы сорвали их сделку», – поделился Аузилио.