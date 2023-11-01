В «Интере» рассказали, как перехватили Лаутаро у «Атлетико» в 2018 году

Директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал, каким образом клуб заполучил в 2018 году Лаутаро Мартинеса.
«Я могу сообщить, что Лаутаро Мартинес уже был новым игроком мадридского «Атлетико» в 2018 году.
Между аргентинским «Расингом» и «Атлетико» не хватало лишь небольшого пункта. И Хавьер Дзанетти, и Диего Милито помогли нам. Я решил слетать в Аргентину, и мы сорвали их сделку», – поделился Аузилио.
- 26-летний Лаутаро сейчас стоит 100 миллионов евро.
- У игрока 251 матч за «Интер», 114 голов, 38 ассистов.
- Мартинес с лета капитан «Интера».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо