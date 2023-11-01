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    • В «Интере» рассказали, как перехватили Лаутаро у «Атлетико» в 2018 году

    В «Интере» рассказали, как перехватили Лаутаро у «Атлетико» в 2018 году

    Директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал, каким образом клуб заполучил в 2018 году Лаутаро Мартинеса.

    «Я могу сообщить, что Лаутаро Мартинес уже был новым игроком мадридского «Атлетико» в 2018 году.

    Между аргентинским «Расингом» и «Атлетико» не хватало лишь небольшого пункта. И Хавьер Дзанетти, и Диего Милито помогли нам. Я решил слетать в Аргентину, и мы сорвали их сделку», – поделился Аузилио.

    • 26-летний Лаутаро сейчас стоит 100 миллионов евро.
    • У игрока 251 матч за «Интер», 114 голов, 38 ассистов.
    • Мартинес с лета капитан «Интера».

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    01.11.2023 21:12
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