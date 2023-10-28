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    Стали известны подробности травм Промеса и Джикии

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травмах Квинси Промеса и Георгия Джикии.

    «У Квинси случился мышечный перегруз. Он уже работает. Совсем скоро он вернeтся в общую группу и будет в нашем распоряжении. Матч с «Краснодаром» он, скорее всего, пропустит.

    Что касается Джикии, у него что-то произошло с рeбрами. У него лeгкое повреждение. Он тоже скоро вернeтся к тренировкам», – сказал Абаскаль.

    • Квинси травмировался неделю назад против «Пари НН» (2:0).
    • Джикия в последних матчах РПЛ не участвует.
    • У него летом истекает контракт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35965

      VVM1964 1 час назад

      В матче с Краснодаром РАЗУМЕЕТСЯ Квинси надо поберечь - он НИЧЕГО не решает ...

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