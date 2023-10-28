Стали известны подробности травм Промеса и Джикии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травмах Квинси Промеса и Георгия Джикии.

«У Квинси случился мышечный перегруз. Он уже работает. Совсем скоро он вернeтся в общую группу и будет в нашем распоряжении. Матч с «Краснодаром» он, скорее всего, пропустит.

Что касается Джикии, у него что-то произошло с рeбрами. У него лeгкое повреждение. Он тоже скоро вернeтся к тренировкам», – сказал Абаскаль.