Стали известны подробности травм Промеса и Джикии

В матче с Краснодаром РАЗУМЕЕТСЯ Квинси надо поберечь - он НИЧЕГО не решает ...
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травмах Квинси Промеса и Георгия Джикии.
«У Квинси случился мышечный перегруз. Он уже работает. Совсем скоро он вернeтся в общую группу и будет в нашем распоряжении. Матч с «Краснодаром» он, скорее всего, пропустит.
Что касается Джикии, у него что-то произошло с рeбрами. У него лeгкое повреждение. Он тоже скоро вернeтся к тренировкам», – сказал Абаскаль.
- Квинси травмировался неделю назад против «Пари НН» (2:0).
- Джикия в последних матчах РПЛ не участвует.
- У него летом истекает контракт.