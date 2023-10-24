Кобелев назвал две команды с сильнейшими составами в РПЛ

Андрей Кобелев считает состав «Динамо» самым сильным среди всех московских клубов.
«На мой взгляд, у «Динамо» второй состав в РПЛ. Сильнее только у «Зенита».
Ну а вы как считаете? Посмотрите на длинную скамейку бело-голубых. Где вы еще такую найдете?
ЦСКА играет одним составом, там народу не хватает. «Краснодар» тоже, как правило, выпускает одних и тех же исполнителей.
А «Динамо» по ходу матча может заменить всю атакующую линию, выпустить новых 4-5 человек. Это еще Фомин сейчас травмирован.
Так что, на мой взгляд, «Динамо» нынче здорово укомплектовано. Такая команда, конечно, обязана решать большие задачи», – заявил Кобелев.
- «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
- Команда набрала 18 очков в 12 турах.
- «Зенит» занимает 2-ю строчку в лиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»