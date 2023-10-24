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    Кобелев назвал две команды с сильнейшими составами в РПЛ

    Андрей Кобелев считает состав «Динамо» самым сильным среди всех московских клубов.

    «На мой взгляд, у «Динамо» второй состав в РПЛ. Сильнее только у «Зенита».

    Ну а вы как считаете? Посмотрите на длинную скамейку бело-голубых. Где вы еще такую найдете?

    ЦСКА играет одним составом, там народу не хватает. «Краснодар» тоже, как правило, выпускает одних и тех же исполнителей.

    А «Динамо» по ходу матча может заменить всю атакующую линию, выпустить новых 4-5 человек. Это еще Фомин сейчас травмирован.

    Так что, на мой взгляд, «Динамо» нынче здорово укомплектовано. Такая команда, конечно, обязана решать большие задачи», – заявил Кобелев.

    • «Динамо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 18 очков в 12 турах.
    • «Зенит» занимает 2-ю строчку в лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2023 19:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 24 октября, 21:20

      А как же мы - чем мы хуже Динамо ??? )))

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