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    • «Балтика» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Балтика» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Краснодара», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Латышонок, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Осипов, Бистрович, Анхело, Гедеон.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Кранодар»: Сафонов, Алонсо, Петров, Черников, Волков, Тормена, Сперцян, Кривцов, Жоау, Кади, Кордоба.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Краснодар»

    Балтика-Краснодар смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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