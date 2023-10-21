Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Краснодара», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Осипов, Бистрович, Анхело, Гедеон.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Кранодар»: Сафонов, Алонсо, Петров, Черников, Волков, Тормена, Сперцян, Кривцов, Жоау, Кади, Кордоба.

Главный тренер: Сергей Ташуев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Краснодар»