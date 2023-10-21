Фанаты «Осасуны» с палестинскими флагами желали смерти израильскому футболисту «Гранады»

Еще один наглядный пример сущности арабских националистов, число которых в Европе крайне велико и это, думаю, проблема для Европы (((
Радикальные болельщики «Осасуны» устроили политическую акцию во время игры 10-го тура Примеры против «Гранады» (2:0).
Фанаты из националистической ультралевой группировки Indar Gorri пронесли на стадион флаги Палестины, несмотря на запрет полиции.
Они скандировали на баскском языке «Палестина, вперед» и «Вайссман, умри».
- Шон Вайссман – израильский нападающий «Гранады».
- Он пропускал матч с «Осасуной» по соображениям безопасности.
- Форварда уличили в написании ненавистнических комментариев в соцсетях, например, «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва» или «По какой причине на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?»
Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС. В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.
Фото: Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce; East News / Europa Press via AP