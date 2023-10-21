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  • Фанаты «Осасуны» с палестинскими флагами желали смерти израильскому футболисту «Гранады»

Фанаты «Осасуны» с палестинскими флагами желали смерти израильскому футболисту «Гранады»

21 октября 2023, 15:42
13

Радикальные болельщики «Осасуны» устроили политическую акцию во время игры 10-го тура Примеры против «Гранады» (2:0).

Фанаты из националистической ультралевой группировки Indar Gorri пронесли на стадион флаги Палестины, несмотря на запрет полиции.

Они скандировали на баскском языке «Палестина, вперед» и «Вайссман, умри».

  • Шон Вайссман – израильский нападающий «Гранады».
  • Он пропускал матч с «Осасуной» по соображениям безопасности.
  • Форварда уличили в написании ненавистнических комментариев в соцсетях, например, «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва» или «По какой причине на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?»

Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС. В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

Фото: Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce; East News / Europa Press via AP

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Источник: La Razon
Испания. Примера Гранада Осасуна Вайссман Шон
Комментарии (13)
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Persona_non_Grata
1697895062
Еще один наглядный пример сущности арабских националистов, число которых в Европе крайне велико и это, думаю, проблема для Европы (((
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