Кержаков оценил решение Кузяева уехать во Францию

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал Далера Кузяева, променявшего чемпиона РПЛ на «Гавр» из Лиги 1.
– Поняли Кузяева, перешедшего во французский «Гавр»?
- Да. Мы говорим про приоритеты. Далер хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он до этого вел переговоры, все скептически относились к ним, часто слышал такое – он выбивает себе контракт, все с ним понятно.
Раньше что-то не срасталось. Однако Кузяев шаги-то делал, хотел. Сейчас ему уже 30, здесь он все выиграл, денег заработал. Супер все.
– Тренер «Гавра» сказал, что никогда не тренировал такого сильного футболиста.
– Ну, набрался опыта в «Зените», как сказал бы Геннадий Сергеевич Орлов (улыбается).
- Кузяев летом перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
- Он заключил с французским клубом контракт до 2025 года.
- Его статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола.
Источник: «Российская газета»