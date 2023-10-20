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    Кержаков оценил решение Кузяева уехать во Францию

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал Далера Кузяева, променявшего чемпиона РПЛ на «Гавр» из Лиги 1.

    Поняли Кузяева, перешедшего во французский «Гавр»?

    - Да. Мы говорим про приоритеты. Далер хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он до этого вел переговоры, все скептически относились к ним, часто слышал такое – он выбивает себе контракт, все с ним понятно.

    Раньше что-то не срасталось. Однако Кузяев шаги-то делал, хотел. Сейчас ему уже 30, здесь он все выиграл, денег заработал. Супер все.

    – Тренер «Гавра» сказал, что никогда не тренировал такого сильного футболиста.

    – Ну, набрался опыта в «Зените», как сказал бы Геннадий Сергеевич Орлов (улыбается).

    • Кузяев летом перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.
    • Он заключил с французским клубом контракт до 2025 года.
    • Его статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16782

      Алексей З 8 минут назад

      Далер уехал в спокойную демократическую страну.

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