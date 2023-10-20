Кержаков оценил решение Кузяева уехать во Францию

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал Далера Кузяева, променявшего чемпиона РПЛ на «Гавр» из Лиги 1.

– Поняли Кузяева, перешедшего во французский «Гавр»?

- Да. Мы говорим про приоритеты. Далер хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он до этого вел переговоры, все скептически относились к ним, часто слышал такое – он выбивает себе контракт, все с ним понятно.

Раньше что-то не срасталось. Однако Кузяев шаги-то делал, хотел. Сейчас ему уже 30, здесь он все выиграл, денег заработал. Супер все.

– Тренер «Гавра» сказал, что никогда не тренировал такого сильного футболиста.

– Ну, набрался опыта в «Зените», как сказал бы Геннадий Сергеевич Орлов (улыбается).