Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к призыву Карпина уезжать в Европу

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После сентябрьского товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

– Как отнеслись к призыву Карпина к российским игрокам уходить в Европу?

– Зависит от футболиста, что для него является приоритетом. Смотря куда зовут.

Уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии – не знаю зачем? Это мое мнение.

Но если зовут в топ-5 – если человек хочет почувствовать, как там все устроено, то да.