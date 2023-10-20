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    • Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к призыву Карпина уезжать в Европу

    Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к призыву Карпина уезжать в Европу

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После сентябрьского товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    – Как отнеслись к призыву Карпина к российским игрокам уходить в Европу?

    – Зависит от футболиста, что для него является приоритетом. Смотря куда зовут.

    Уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии – не знаю зачем? Это мое мнение.

    Но если зовут в топ-5 – если человек хочет почувствовать, как там все устроено, то да.

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    Источник: «Российская газета»

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