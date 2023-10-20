Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к призыву Карпина уезжать в Европу

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.
После сентябрьского товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.
– Как отнеслись к призыву Карпина к российским игрокам уходить в Европу?
– Зависит от футболиста, что для него является приоритетом. Смотря куда зовут.
Уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии – не знаю зачем? Это мое мнение.
Но если зовут в топ-5 – если человек хочет почувствовать, как там все устроено, то да.
Источник: «Российская газета»