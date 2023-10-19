Осинькин назвал лучшего игрока РПЛ по итогам 11 туров

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин определил лучшего футболиста первой трети сезона РПЛ.

«Лучший футболист на старте сезона, наверное, Кордоба. Понятно, что это не открытие, но игра «Краснодара» в этом сезоне достаточно стабильна.

Наверное, самую большую роль в этом качественном отрезке сыграл именно Кордоба.

Но при этом не могу сказать, что кто-то себя проявляет так же ярко, как, например, в прошлом сезоне Малком», – заявил Осинькин.