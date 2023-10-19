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    Осинькин назвал лучшего игрока РПЛ по итогам 11 туров

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин определил лучшего футболиста первой трети сезона РПЛ.

    «Лучший футболист на старте сезона, наверное, Кордоба. Понятно, что это не открытие, но игра «Краснодара» в этом сезоне достаточно стабильна.

    Наверное, самую большую роль в этом качественном отрезке сыграл именно Кордоба.

    Но при этом не могу сказать, что кто-то себя проявляет так же ярко, как, например, в прошлом сезоне Малком», – заявил Осинькин.

    • «Краснодар» после 11 туров лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Кордоба забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах во всех турнирах.

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    Источник: Sport24

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    19.10.2023 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1439

      Айболид 48 минут назад

      Ну наверно соглашусь . А своих то не рассматривал ? Скромно , достойно .

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