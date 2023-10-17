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    • Футболисты сборной Египта выступили в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем

    Футболисты сборной Египта выступили в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем

    Несколько игроков сборной Египта публично высказали свою позицию по израильско-палестинскому конфликту.

    Мохамед Эль-Ненни («Арсенал») и Мостафа Мохамед («Нант») сменили юзерпики в твиттере на изображение флага Палестины на фоне Купола Скалы в Иерусалиме.

    Ахмед Хегази («Аль-Иттихад») поставил в соцсетях юзерпик с лозунгом «Освободите Палестину».

    Также стало известно о финансовом пожертвовании Мохамеда Салаха в пользу жителей сектора Газа. Его размер не раскрывается по желанию футболиста.

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    Источник: Ahram Online

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    Сегодня, 23:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1366

      Krics 18 минут назад

      Я против военных действий,но США пора ставить в букву z,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35713

      VVM1964 > Krics 2 минуты назад

      Кому пора и в каком месте ? Или ты просто не дописал кого США должны поставить в букву z ?)

      0
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