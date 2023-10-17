Футболисты сборной Египта выступили в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем

Несколько игроков сборной Египта публично высказали свою позицию по израильско-палестинскому конфликту.

Мохамед Эль-Ненни («Арсенал») и Мостафа Мохамед («Нант») сменили юзерпики в твиттере на изображение флага Палестины на фоне Купола Скалы в Иерусалиме.

Ахмед Хегази («Аль-Иттихад») поставил в соцсетях юзерпик с лозунгом «Освободите Палестину».

Также стало известно о финансовом пожертвовании Мохамеда Салаха в пользу жителей сектора Газа. Его размер не раскрывается по желанию футболиста.