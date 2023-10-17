Стало известно, когда Нобоа вернется в состав «Сочи»

В пресс-службе «Сочи» рассказали о состоянии здоровья капитана команды Кристиана Нобоа, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Кристиан занимается индивидуально с тренером по физической подготовке. Думаю, уже на днях увидим его в общей группе», – сказали в пресс-службе «Сочи».
- Контракт Нобоа с «Сочи» действует до 30 июня 2024 года.
- В текущем сезоне 38-летний полузащитник поучаствовал в 10 матчах «Сочи» во всех турнирах и забил три гола.
- После 11 туров «Сочи» занимает последнее место с 6 очками.
Источник: «Спорт-Экспресс»