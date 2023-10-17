Стало известно, когда Нобоа вернется в состав «Сочи»

В пресс-службе «Сочи» рассказали о состоянии здоровья капитана команды Кристиана Нобоа, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Кристиан занимается индивидуально с тренером по физической подготовке. Думаю, уже на днях увидим его в общей группе», – сказали в пресс-службе «Сочи».