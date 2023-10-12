Божович: «УЕФА – несерьезная организация без своего мнения, которая лижет жопу»

Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Меня не удивил отказ УЕФА. Они всегда занимались политикой. В 90-е, когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной. Так что, для меня это не стало неожиданностью.

Они на словах говорят, что политика не должна вмешиваться в футбол, но все-таки вмешиваются – в тесном контакте, так сказать. Сами себе противоречат – УЕФА несерьезная организация.

Они стали источником политики! У них нет своего мнения. Они делают то, что им говорят. Не знаю, как сказать по-русски, но это когда ты лижешь жопу.

Если бы я был президентом РФС, подождал бы с переходом в Азию. Надо посмотреть, что будет с Европой. Сейчас мир находится на точке, когда все стремительно меняется.

Нельзя торопиться с решением. Все станет ясно через полгода-год. Верю в положительный исход. Россию вернут обратно на международные соревнования!», – сказал Божович.