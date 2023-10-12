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    • Божович: «УЕФА – несерьезная организация без своего мнения, которая лижет жопу»

    Божович: «УЕФА – несерьезная организация без своего мнения, которая лижет жопу»

    Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    «Меня не удивил отказ УЕФА. Они всегда занимались политикой. В 90-е, когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной. Так что, для меня это не стало неожиданностью.

    Они на словах говорят, что политика не должна вмешиваться в футбол, но все-таки вмешиваются – в тесном контакте, так сказать. Сами себе противоречат – УЕФА несерьезная организация.

    Они стали источником политики! У них нет своего мнения. Они делают то, что им говорят. Не знаю, как сказать по-русски, но это когда ты лижешь жопу.

    Если бы я был президентом РФС, подождал бы с переходом в Азию. Надо посмотреть, что будет с Европой. Сейчас мир находится на точке, когда все стремительно меняется.

    Нельзя торопиться с решением. Все станет ясно через полгода-год. Верю в положительный исход. Россию вернут обратно на международные соревнования!», – сказал Божович.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • Во вторник УЕФА отменил собственную рекомендацию без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +959

      sined1951 1 час назад

      УЕФА как и ФИФА серьезные организации, тут Божович не прав. Просто Европу подмяли под себя США и они командуют. Штаб-квартиры этих организаций находятся в Щвейцарии и если среди руководителей находятся люди, несогласные с политикой США, то их убирают. Блаттер и Платини тому пример.

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      Рейтинг: +7975

      FanatSerj > sined1951 1 час назад

      Ну т.е Божевич по смыслу всё равно прав т.к ставятся люди, которые по итогу "лижут жопу" и пускают политику в футбол, причем какую надо политику, что ещё больше дискредитирует эти организации.

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      Рейтинг: +2261

      Fialet > 1 час назад

      Божич сам себе противоречит. Говорит, что Фифы и Уефы делают, то что им говорят, и в то же время предлагает подождать, типа что скоро вернут Россию на соревнования. Наивный. Не вернут. Во всяком случае пока на карте есть Украина.
      Надо посылать гейропу на куй и идти в Азию.

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