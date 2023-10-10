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    • Экс-президент «Локомотива»: «УЕФА – это амеба, аморфная медуза»

    Экс-президент «Локомотива»: «УЕФА – это амеба, аморфная медуза»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал УЕФА за отмену решения о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    «Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА.

    Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «мы с русскими играть не будем». Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются – это говорит о несостоятельности УЕФА.

    Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза.

    Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», – сказал Наумов.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: «Газета.ru»

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6534

      subbotaspartak 2 часа назад

      Они стюдень, потому что дохлые

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