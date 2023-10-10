Экс-президент «Локомотива»: «УЕФА – это амеба, аморфная медуза»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал УЕФА за отмену решения о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА.

Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «мы с русскими играть не будем». Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются – это говорит о несостоятельности УЕФА.

Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза.

Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», – сказал Наумов.