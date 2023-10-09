Слуцкий прокомментировал решение Абаскаля убрать Джикию из состава «Спартака»

Леонид Слуцкий считает, что Гильермо Абаскаль сознательно вытеснил Георгия Джикию из основы «Спартака».

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. Это был план Абаскаля. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно.

Мы можем поддерживать, не поддерживать, но это очевиднейший факт. И когда я вам говорил: «Посмотрите, вместо Дуарте выходит Чернов», то все говорили: «Да ладно, это стечение обстоятельств». Да нифига не стечение обстоятельств!

Покупкой Бабича он чехлит Джикию. Справедливо или несправедливо – это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так», – сказал Слуцкий.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.

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